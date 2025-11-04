Oficina gratuita de Atuação para Câmera, com ator e cineasta goiano Victor Vinícius, recebe inscrições

De 17 a 19 de novembro, o cineasta e ator goiano Victor Vinícius promove a oficina gratuita de Atuação para Câmera, em Goiânia. A iniciativa é fruto de suas experiências e aprendizados após concluir a Masterclass Screen Acting, que ocorreu no Pinewood Studios, em Londres, ministrado por profissionais renomados do cinema britânico.

Durante os três dias de encontros, os participantes realizarão exercícios práticos, que exploram aspectos técnicos e conceituais para atuação em audiovisual. O diferencial do projeto está na oportunidade de realizar gravações e de receber feedbacks imediatos, tornando as aulas imersivas e interativas.

A iniciativa tem o propósito de internacionalizar o cinema goiano por meio da educação e está com as inscrições abertas até a próxima terça-feira (11 de outubro), sendo realizadas mediante o preenchimento de formulário online. As aulas acontecerão a partir das 14h e seguem até às 18h, sendo destinadas para diversos públicos com faixa etária a partir dos 14 anos. O resultado da seleção será divulgado no dia seguinte, na quarta-feira, 12 de novembro.

A oficina é destinada a atores e atrizes, com ou sem experiência prévia em atuação para câmera. Tanto o projeto das oficinas quanto a imersão em Londres foram viabilizados por meio do edital Goiás Mundo Afora 2024, do Estado de Goiás, vinculado à Lei Aldir Blanc.

Victor Vinícius é ator, roteirista e diretor. Como ator, é um dos protagonistas da série “Sal a Gosto” (2025), exibida nacionalmente pela TV Brasil, e integra o elenco do telefilme “Levanta, Regiane” (TV Globo, 2025) e do longa “Leodegária” (em pós-produção). É mestre em Comunicação, Mídia e Cultura pela UFG, graduado em Audiovisual pela UEG e possui formação em Interpretação Teatral pelo Centro de Artes Basileu França e em Atuação para Câmera pelo Actors Studio – Pinewood Studios, em Londres.