Livro destaca diversidade e memória do audiovisual em Alagoas

O livro “Pelos Caminhos do Cinema Alagoano Contemporâneo” será lançado nos dias 6 e 7 de novembro, na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. A obra organizada por Beatriz Souza Vilela, Maria Viviane de Melo Silva e Roseane Monteiro Virgínio reúne textos que atravessam diferentes perspectivas analíticas, oferecendo olhares que evidenciam a pluralidade de narrativas, memórias, sujeitos e territórios que constituem o audiovisual feito no estado.

Ter acesso a uma publicação que se debruce sobre a produção audiovisual alagoana significa reconhecer a vitalidade de um cinema que, além do destaque em festivais nacionais e internacionais, se afirma como um campo fértil para a pesquisa acadêmica e a crítica cultural.

“Pelos Caminhos do Cinema Alagoano Contemporâneo” insere-se nessa continuidade histórica, mas volta-se ao presente: às obras que problematizam questões urgentes, às narrativas que reinventam o olhar sobre o território e às experiências que conectam estética, política e memória.

A coletânea conta com textos de José Fábio Cassiano dos Santos, Roseane Monteiro Virgínio, Magda Carla Braz dos Santos, Maria Viviane de Melo Silva, Géssika Cecília Carvalho, Hellen Christina da Silva Araújo, Tatiana Magalhães Florêncio, Anastácia Lima e Beatriz Vilela. Os ensaios percorrem produções que tensionam temáticas como crise climática, questões de gênero, deslocamento urbano, apagamentos históricos, pedagogia crítica e subjetividades em cena.

Ao aproximar filmes e análises que dialogam com seus contextos de criação, a publicação coloca em circulação perspectivas que afirmam a potência do cinema realizado em Alagoas na contemporaneidade. Mais do que documentar o cinema alagoano das últimas décadas, o livro instiga reflexões que ampliam a compreensão do audiovisual local como campo vivo em transformação.

O livro é lançado via Editora Performance, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, e operacionalizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Maceió.

Durante a Bienal Internacional do Livro de Alagoas, o público poderá participar de uma mesa com as organizadoras e autoras, além de conferir sessão de autógrafos e a venda da obra no estande dedicado ao lançamento.