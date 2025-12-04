“Um Outro Francisco” e “No Céu da Pátria nesse Instante” chegam ao Canal Brasil

O Canal Brasil apresenta, nos dias 5 e 7 de dezembro, duas coproduções que expandem o olhar sobre temas centrais da sociedade brasileira. “Um Outro Francisco” (foto), de Margarita Hernández, registra a tradição religiosa em Canindé (CE) e a relação entre fotógrafos estrangeiros e moradores locais. Já “No Céu da Pátria nesse Instante”, dirigido por Sandra Kogut, revisita o clima político que antecedeu e sucedeu as eleições de 2022, culminando nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

O documentário “Um Outro Francisco” acompanha dois fotógrafos italianos que visitam Canindé, no sertão do Ceará, durante a segunda maior festa brasileira dedicada a São Francisco de Assis. A obra contrapõe a visão dos profissionais à da população local, explorando como a fotografia registra e também recorta a realidade. A produção discute identidade, narrativa e o papel da imagem na representação de manifestações de fé. O filme, vencedor do prêmio de Melhor Edição de Som no Cine PE (2022), estreia na sexta-feira, 5 de dezembro, às 19h15.

Já o inédito “No Céu da Pátria nesse Instante” foi rodado ao longo de todo o período eleitoral de 2022. O documentário de Sandra Kogut acompanha os acontecimentos que levaram ao acirramento político no país e à invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Com entrevistas e registros do processo eleitoral, o longa-metragem retrata a escalada de tensões e a polarização entre os grupos em disputa. Vencedor do Prêmio Especial do Júri e do Candango de Melhor Montagem (2023) no Festival de Brasília, a produção vai ao ar no domingo, 7 de dezembro, às 19h40.