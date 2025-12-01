1º Animalia Fest abre inscrições para filmes sobre a relação entre humanos e animais

Estão abertas, até 15 de janeiro, as inscrições para a primeira edição do Animalia Fest, evento realizado pela OSC Ecofalante, responsável também pela Mostra Ecofalante de Cinema.

O Animalia Fest é voltado à discussão das diversas faces da relação entre os seres humanos e os animais, da cooperação à exploração, e todos os impactos socioambientais que essas interações trazem.

Sua edição inaugural acontece no mês de março de 2026, com eleição de melhor filme pelo voto popular.

Podem se inscrever obras brasileiras e internacionais finalizadas a partir de 2020, independente de gênero ou duração.

O Animalia Fest prevê, além de filmes recentes, a exibição de títulos clássicos contemporâneos e sessões voltadas ao público infantil. Na programação estão previstos também debates temáticos com participação de especialistas.

O regulamento e o formulário de inscrição para produções brasileiras estão disponíveis no site https://ecofalante.org.br/competicao/animalia-2026. Já as inscrições para títulos internacionais podem ser feitas através da plataforma FilmFreeway, https://filmfreeway.com/AnimaliaFest.