29ª Mostra de Tiradentes traz 137 pré-estreias e homenagem a Karine Teles

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes abre o calendário audiovisual brasileiro, entre 23 e 31 de janeiro, e reunindo 137 filmes, sendo 43 longas-metragens e 93 curtas-metragens, todos em pré-estreia, espalhados em 21 mostras ou sessões especiais. Os títulos, entre produções e coproduções estaduais, vêm de 23 estados; Rio de Janeiro (30 filmes), Minas Gerais (27), São Paulo (22), Pernambuco (8), Rio Grande do Sul (7), Ceará (7), Bahia (6), Goiás (5), Pará (4), Paraná (3), Paraíba (3), Distrito Federal (2), Rio Grande do Norte (2), Maranhão (2), Espírito Santo (2), Sergipe (2) e Amazonas (2), Amapá (1), Santa Catarina (1), Rondônia (1), Piauí (1), Mato Grosso (1) e Alagoas (1).

Ao longo de nove dias, a programação da mostra reúne realizadores, críticos, estudantes, profissionais do audiovisual e público em geral em uma agenda intensa e inteiramente gratuita, que articula exibições, debates, encontros formativos e atividades de mercado. A 29ª edição da mostra se organiza em torno da temática Soberania Imaginativa, eixo curatorial que atravessa filmes, debates e atividades formativas.

A sessão de abertura acontece na noite de 23 de janeiro, no Cine-Tenda, com a exibição inédita do filme “O Fantasma da Ópera”, curta-metragem de Julio Bressane e Rodrigo Lima. Com 25 minutos de duração, o filme foi construído a partir de imagens captadas durante os intervalos de filmagem do longa-metragem inédito “Pitico”, estrelado por Paulo Betti. Embora dialogue com a tradição do making of, o curta se desloca para uma reflexão especulativa sobre a própria construção da imagem cinematográfica — traço central da estética de Bressane e de seu fascínio pela metalinguagem do processo de criação. A escolha do filme para a abertura ganha significado adicional por coincidir com a celebração dos 80 anos do cineasta, a serem completados em fevereiro.

A curadoria de filmes da mostra é coordenada por Francis Vogner dos Reis e composta ainda por Juliano Gomes e Juliana Costa (longas-metragens); Camila Vieira, Leonardo Amaral, Lorenna Rocha, Mariana Queen e Rubens Anzolin (curtas-metragens); com assistências de Barbara Bello (longas) e João Rego (curtas).

Este ano, a mostra homenageia a atriz, roteirista e diretora fluminense Karine Teles, uma das figuras centrais do cinema brasileiro contemporâneo. Com trajetória marcada pelo trânsito entre o cinema independente e o audiovisual de grande alcance, Karine construiu uma carreira que articula o autoral e inventivo com produções de ampla circulação, sem se afastar do núcleo mais experimental e criativo do cinema nacional.

A homenagem destaca como sua trajetória traduz a pluralidade do campo audiovisual brasileiro. Aos 47 anos, Karine Teles realizou diversos trabalhos com a produtora mineira Filmes de Plástico, como os curtas-metragens “Quinze” (2014) e “Nada” (2017) e o longa “No Coração do Mundo” (2019); esteve em produções de repercussão internacional, como “Que Horas Ela Volta?” (2015) e “Bacurau” (2019); e participou de séries e telenovelas. Sua trajetória começou a ganhar destaque com “Riscado” (2010), exibido na Mostra Aurora da edição de 2011 da Mostra Tiradentes.

O conceito da temática da 29ª edição da mostra emerge do debate contemporâneo sobre autonomia, independência e protagonismo cultural do Brasil parte de uma leitura retrospectiva do cinema brasileiro das últimas duas décadas, ao reconhecer que a emergência de obras, artistas, coletivos e produtoras inovadoras não ocorreu de forma isolada.

Os 137 filmes da programação da 29ª Mostra Tiradentes, entre curtas e longas-metragens, estão distribuídos nas seguintes mostras: Olhos Livres, Aurora, Homenagem, Autorias, Soberania Imaginativa, Vertentes, Clássicos de Tiradentes, Praça, Foco, Formação, Panorama, Invenção, CineEmbraturLab, Debate, Território Mineiro e Conexão BCM, além das sessões de abertura, encerramento e exibições especiais. Diversos títulos ou conjuntos de filmes contam com debates nos Encontros com os Filmes, realizados no Cine-Teatro, com a presença de diretores, equipes de produção e convidados.

A Mostra Olhos Livres mantém-se como um espaço dedicado a abordagens estéticas arrojadas e às possibilidades lúdicas e criativas da linguagem cinematográfica, desenvolvidas por realizadores com circulação em festivais. Desde o ano passado, a mostra reforçou seu perfil voltado à investigação de novos caminhos da produção autoral, acompanhando cineastas que seguem apostando na radicalidade inventiva, mesmo após trajetórias consolidadas. Integram a Olhos Livres 2026 os filmes “Meu Tio da Câmera” (Bernard Lessa, ES), “Tannhäuser” (Vinícius Romero, SP), “Anistia 79” (Anita Leandro, RJ), “As Florestas da Noite” (Priscyla Bettim e Renato Coelho, SP), “O Enigma de S.” (Gustavo de Mattos Jahn, RJ), “Ao Sabor das Cinzas” (Taciano Valério, PE) e “Amante Difícil” (João Pedro Faro, RJ).

Em seu 19º ano, a Mostra Aurora segue, pela segunda edição consecutiva, dedicada exclusivamente a primeiros longas-metragens. A seção permanece como um dos principais espaços de revelação do cinema brasileiro, reunindo obras de diferentes territórios, contextos e formas de produção, que contribuem para redesenhar o mapa da produção nacional a partir de realizadores em início de carreira na direção.

Compõem a Mostra Aurora 2026 os filmes “Vulgo Jenny” (Viviane Goulart, GO), “Sabes de Mim, Agora Esqueça” (Denise Vieira, DF), “Politiktok” (Álvaro Andrade, BA), “A Voz da Virgem” (Pedro Almeida, RJ), “Para os Guardados” (desali e Rafael Rocha, MG) e “Obeso Mórbido” (Diego Bauer, AM).

Na Mostra Autorias, de realizadores de trajetória consolidada estão “Aurora” (João Vieira Torres, RJ), “Uma Baleia Pode Ser Dilacerada como uma Escola de Samba” (Felipe M. Bragança e Marina Meliande, RJ), “Estopim” (Tiago A. Neves, PB), “Antes do Nome” (Luiz Pretti, MG) e “Atravessa Minha Carne” (Marcela Aguiar Borela, GO/DF).

Já a Mostra Invenção reafirma a aposta em um cinema que se constrói como aventura coletiva da criação, entendida como gesto vivo e contemporâneo. Nesta edição, a seção apresenta “Amuleto” (RJ), de Heraldo HB e Igor Barradas, e “Noites sem Diálogo” (RJ/SP), de João Pedro Faro, Bruno Lisboa, Miguel Clark, Hannah Maia, Joana Liberato, Vinícius Romero e Pio Drummond, filme composto por múltiplos fragmentos, imagens de arquivo, colagens, cromatismos e performances.

A Mostra Praça, especialmente fortalecida em 2026, evidencia o caráter coletivo e comunitário da Mostra Tiradentes e reúne trabalhos de comunicação direta com o público, muitos deles assinados por nomes conhecidos da televisão e do cinema de maior alcance. Os longas exibidos são “Dolores” (Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, SP), “Herança de Narcisa” (Clarissa Appelt e Daniel Dias, RJ), “Pequenas Criaturas” (Anne Pinheiro Guimarães, RJ), “Querido Mundo” (Miguel Falabella, RJ), “Ladeiras da Memória – Paisagens do Clube da Esquina” (Raabe Andrade e Daniel Caetano, MG/RJ) e “O Último Episódio” (Maurílio Martins, MG). A mostra inclui ainda três sessões com um total de 15 curtas-metragens.

Na terceira edição dos Clássicos de Tiradentes, a preservação da memória e a reavaliação crítica da história recente do cinema brasileiro promovem o encontro entre gerações, repertórios e modos de criação que ajudaram a redefinir a paisagem audiovisual do país. Em 2026, a seção revisita dois filmes fundamentais de uma virada estética e imaginativa consolidada a partir dos anos 2000: “A Fuga, a Raiva, a Dança, a Bunda, a Boca, da Mulher Gorila”, de Felipe Bragança e Marina Meliande, e “Ocidente”, de Leonardo Sette. O longa de Bragança e Meliande, vencedor da Mostra Aurora em 2009, é hoje reconhecido como marco de uma geração que recusou os modelos normativos da chamada Retomada e apostou em uma liberdade poética, sensorial e fabulatória. Já o curta de Sette, realizado na França, propõe uma investigação pictórica e temporal a partir do reflexo e da luz em um único plano-sequência de trem, inscrevendo-se na linhagem do chamado “cinema de fluxo”, que marcou a sensibilidade audiovisual da virada do século.

A Mostra Vertentes configura-se como um campo de encontro entre cinema, teatro, memória e fabulação, reunindo obras atravessadas pela alegria como força inventiva, compartilhada e vital, e afirmando modos de criação que se constroem sempre em relação com o outro. Em 2026, a seção apresenta “Palco-Cama”, de Jura Capela, sobre José Celso Martinez Corrêa, e “Sérgio Mamberti – Memória do Brasil”, de Evaldo Mocarzel, dois filmes centrados em figuras decisivas da cultura brasileira, cujas presenças se expandem para além do palco em experiências sensíveis e coletivas do cinema.

A sessão WIP – Corte Final, integrada ao programa itinerante Conexão Brasil CineMundi, apresenta longas-metragens brasileiros em estágio avançado de realização, afirmando a diversidade estética, temática e regional do cinema nacional contemporâneo, com a presença de convidados internacionais. Em 2026, a seleção inclui “A Noite e os Dias de Miguel Burnier” (João Dumans), “Bate e Volta Copacabana” (Juliana Antunes e Camila Matos), “Dragões” (Miguel Antunes Ramos), “Paisagem de Inverno” (Marco Antonio Pereira), “Pedra de Raio” (Lucas Parente e Pedro Lessa) e “Pequenas Tragédias” (Daniel Nolasco).

Entre os curtas-metragens, a mostra apresenta 93 filmes, distribuídos nas mostras Foco (13), Formação (15), Panorama (14), Praça (15), Soberania Imaginativa (9), Homenagem (4), Valores (4), CineEmbraturLab (5), Mostrinha (5), Clássicos de Tiradentes (1) e Território Mineiro (8). A Mostra Foco conta com avaliação do Júri da Crítica e mantém o perfil de pluralidade e radicalidade, atenta tanto a realizadores em início de trajetória quanto a cineastas experientes que seguem explorando o curta como espaço de experimentação. Já a Mostra Formação, em seu segundo ano no formato competitivo, reúne obras que desafiam narrativas clássicas e se afirmam como criações livres, atravessadas por reflexões sobre o tempo vivido e imaginado, memórias, sonhos e perspectivas de futuro.

O filme de encerramento, exibido na noite de 31 de janeiro, será “Copacabana, 4 de Maio”, de Allan Ribeiro, que revisita o show histórico de Madonna, realizado no Rio de Janeiro em 2024, como um acontecimento catalisador de paixões, memórias e liberdades de existência.

O 29º Seminário do Cinema Brasileiro integra a programação como um espaço central de reflexão crítica sobre o audiovisual, reunindo mesas de debate que articulam curadoria, criação, pensamento político e experimentação estética. A abertura acontece no dia 24 com o debate “Soberania Imaginativa: Perspectivas das Curadorias”, que aproxima as visões dos curadores da mostra ao discutir critérios, inquietações e apostas que estruturam a edição de 2026. Na sequência, acontece a sessão de abertura da 4ª edição do Fórum de Tiradentes e, na parte da tarde, a roda de conversa “O percurso de Karine Teles” dedica-se à carreira da homenageada, explorando sua trajetória e parcerias de trabalho.

O seminário se desdobra ainda em dois debates que aprofundam o eixo curatorial da edição: “Soberania Imaginativa: questões para um debate”, que discute a relação entre autonomia cultural, produção de imagens e os impactos da concentração de poder das grandes plataformas digitais; e “A imaginação como experimentação”, que investiga a imaginação como força de invenção estética e política.

Além dessas atividades, várias seções incluem rodas de conversa e encontros, em especial a Mostra Olhos Livres, que retoma o formato do ano passado dos Encontros com os Filmes, reunindo cinco articuladores para discutir cada título ao longo da semana. Em 2026, os participantes são os críticos e pesquisadores Maria Chiaretti, Ewerton Belico, Hernani Heffner, Alana Falcão, Helena Elias e Bernardo Oliveira.

Em sua quarta edição, o Fórum de Tiradentes reafirma o audiovisual brasileiro como vetor estratégico de desenvolvimento, expressão cultural e soberania nacional, ao propor como tema central “Convergências de políticas públicas para o fortalecimento do audiovisual brasileiro”. Em um contexto marcado por profundas transformações tecnológicas, econômicas e culturais, o fórum se consolida como um espaço de diálogo, articulação e construção coletiva de diretrizes para a criação de um Sistema Nacional do Audiovisual, capaz de sustentar a diversidade cultural, ampliar a presença das produções brasileiras nos circuitos nacionais e internacionais e assegurar condições equitativas de produção, distribuição e acesso em todo o país.

O processo envolve reuniões preparatórias online, debates e painéis abertos ao público, encontros presenciais dos Grupos de Trabalho em Tiradentes e momentos de convergência para formulação de propostas, culminando na Carta de Tiradentes 2026, documento-síntese que reúne prioridades e recomendações para o fortalecimento das políticas públicas do setor.

O Brasil CineMundi – International Coproduction Meeting, evento de mercado do cinema brasileiro, é realizado anualmente desde 2010, em Belo Horizonte (MG). Consolidado como plataforma de negócios e rede de contatos, o encontro conecta a produção nacional à indústria audiovisual, promovendo cooperação, intercâmbio e oportunidades de parcerias. O Conexão Brasil CineMundi, versão itinerante do programa, leva a Tiradentes encontros estratégicos entre realizadores, produtores, distribuidores, programadores e agentes do setor. A iniciativa apresenta filmes brasileiros em estágio de work in progress, sessões de WIP – Corte Final, além dos laboratórios CineMundiLab, Lab Imersão Doc e ProjetoLab, que apoiam o desenvolvimento criativo, estrutural e de mercado de projetos de longa-metragem em diferentes fases de realização.

O Programa de Formação da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes oferece 16 atividades formativas com 505 vagas gratuitas, distribuídas entre 10 oficinas, 2 workshops, 2 laboratórios de desenvolvimento de projetos (8 de ficção e 6 documentais) e 2 masterclasses, voltadas a profissionais do audiovisual, jovens realizadores, estudantes e público interessado.

Entre as oficinas para o público adulto estão Como Criar Personagens para Produtos Audiovisuais, Direção de Fotografia: Técnica com Luz Natural, Introdução ao Roteiro para Animação, O Lugar do Ator no Cinema, Produção Executiva: Estratégias para Projetos Audiovisuais, Trilha Sonora: Imagem e Som e Narrativa Audiovisual. Para o público jovem destacam-se Cinema e Artes Plásticas: Imaginação em Cena, Fazendo Cinema na Diversidade Cultural e Stop Motion: Cinema de Papel.

O programa inclui ainda os workshops Do Corte ao DCP e Inteligência Artificial Generativa, além das masterclasses Pontes Afetivas: Conectando o Cinema Brasileiro aos Festivais Africanos e da Diáspora, com Romeo Umulisa (Ruanda), e Por uma Cinemateca da Quebrada, com Lincoln Péricles (SP).

Com parte de sua programação voltada às crianças a Mostra Tiradentes exibe, em 2026, na Mostrinha, dois longas e cinco curtas-metragens que buscam conectar ou reconectar as crianças aos temas e questão do mundo à sua volta, mostrando aos novos olhares a diversidade da produção cinematográfica no Brasil.

E, em sua terceira edição, a Mostra #EuFaçoaMostra reúne filmes de um minuto enviados a partir de uma chamada nas redes sociais do evento. A proposta foi estimular participação ativa da comunidade da Mostra Tiradentes na criação audiovisual, proporcionando a oportunidade de expressar interpretações sobre a temática da 29ª Mostra Tiradentes, “Soberania Imaginativa”, por meio de vídeos curtos na vertical. Como resultado, uma seleção de filmes sensíveis, inventivos e inquietantes que o público vai poder conhecer em diferentes canais: na plataforma mostratiradentes.com.br, integrando a programação online da mostra, no canal da mostra no Instagram (@universoproducao) e presencialmente na cidade mineira em projeção no Cine-Lounge.

Diversos títulos da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes integrarão a programação online do evento, que vai reunir títulos, alguns exibidos apenas neste formato, na plataforma do evento mostratiradentes.com.br. A seleção inclui títulos da Mostra Panorama e da Mostra Homenagem e serão disponibilizados para visualização simultaneamente à realização da programação presencial. Também um recorte especial da mostra estará disponível na plataforma IC Play, www.itauculturalplay.com.br.

Além disso, os debates conceituais e a abertura e encerramento do evento serão disponibilizados na plataforma do evento e no canal de YouTube da Universo Produção.

A Universo Produção e a Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo anunciaram a criação de dois Prêmios Embratur, voltados ao reconhecimento e à valorização do cinema brasileiro contemporâneo. Os prêmios contemplam as duas mostras competitivas de longas do festival (Aurora e Olhos Livres) e reforçam o compromisso das instituições com a pluralidade cultural, a diversidade de linguagens e a renovação do audiovisual nacional. O Prêmio Embratur – Melhor Longa da Mostra Aurora, no valor de R$ 20 mil, destaca diretores e diretoras estreantes em longas de ficção ou documentário. Já o Prêmio Embratur – Melhor Longa da Mostra Olhos Livres, também no valor de R$ 20 mil, celebra obras marcadas pela liberdade estética, pelo risco criativo e pela experimentação narrativa.