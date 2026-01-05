Embratur e Projeto Paradiso abrem inscrições para o ScreenBrasil, parceria que vai promover o Brasil no exterior por meio do cinema

A Embratur e o Projeto Paradiso abriram as inscrições para o ScreenBrasil, parceria criada para impulsionar a circulação internacional do cinema brasileiro. O programa vai apoiar a distribuição de três longas-metragens de ficção, produzidos em 2024 e 2025, com o propósito de ampliar o alcance global das produções nacionais, fortalecer a imagem do Brasil no exterior e despertar o interesse internacional pela cinematografia brasileira. As inscrições vão até o dia 31 de março e os interessados podem saber mais informações no regulamento.

A ação é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica e Financeira entre a Embratur e o Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro do Instituto Olga Rabinovich. Conforme destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o ScreenBrasil integra a estratégia da Agência que reconhece o audiovisual como uma ferramenta para a promoção internacional do turismo. A seleção dos filmes será realizada por uma comissão técnica especializada. O anúncio dos filmes selecionados está previsto para abril.

Os filmes selecionados receberão US$ 15.000 cada para ações de distribuição internacional. Esses recursos poderão ser usados para legendagem, marketing no exterior, assessoria de imprensa, entre outras ações necessárias para promoção e distribuição.