TV Brasil estreia produções nacionais independentes para o público infantil

A TV Brasil lança cinco novos conteúdos nacionais infantis nesta segunda (5/01). A emissora pública estreia as atrações independentes “Criança de Raiz” (foto), “Heroínas Negras Brasileiras”, “Histórias Atrás da Porta”, “Iuri & Udi” e “Massinhas”.

Os seriados inéditos na televisão têm primeira janela na telinha durante a TV Brasil Animada, faixa de programação que tem conteúdo dedicado aos jovens. A sessão entra no ar de segunda a sábado, das 7h às 12h30. A faixa temática tem recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Um dos diferenciais da TV Brasil Animada é a ausência de publicidade que incentive o consumismo.

Com 33 horas semanais de obras educativas para crianças e adolescentes, a faixa é referência em desenhos e séries nacionais. Muitas das atrações apresentadas pela emissora estão disponíveis gratuitamente no app TV Brasil Play.

Série documental com jovens entre 7 e 11 anos, do Brasil e da comunidade de países de língua portuguesa no continente africano, a produção “Criança de Raiz” tem 13 episódios de 13 minutos. A produção vai ao ar às 10h10, na faixa infantil da TV Brasil.

No seriado, crianças brasileiras e africanas visitam a cidade umas das outras e se encontram para brincar de descobrir e conhecer lugares, seus personagens, brincadeiras e costumes. Desde esse encontro, as crianças elaboram novas percepções, diálogos e interações que são uma verdadeira investigação de cada lugar e cultura.

Além da língua e suas particularidades, o programa inspira as crianças sobre como elas partilham os sonhos infantis e o imaginário comum. Desde a raiz, esses jovens representam uma amostra simbólica do presente e do futuro para conjugar a história dos seus ancestrais e familiares à contemporaneidade.

Inspirada nos cordéis do livro infanto-juvenil homônimo de Jarid Arraes, a série de animação infantojuvenil “Heroínas Negras Brasileiras” apresenta histórias de resistência e luta em 13 edições de dez minutos. A atração tem janela às 12h20 na programação da TV Brasil.

Cada programa revela a trajetória de uma mulher negra para incentivar não só a representatividade, mas principalmente levar a questionamentos e contribuir para o aprendizado, principalmente, de crianças e jovens negras.

A produção recorda personagens de diferentes épocas e lugares para revelar suas histórias, lutas e conquistas. A obra destaca ícones mulheres que sempre estiveram à frente dos movimentos sociais, culturais e políticos, nunca se omitindo das batalhas por liberdade, justiça e igualdade.

A primeira temporada destaca ícones como Antonieta de Barros, Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara, Laudelina de Campos, Luísa Mahin, Maria Felipa, Maria Firmina dos Reis, Mariana Crioula, Na Agontimé, Tereza de Benguela, Tia Ciata e Zacimba Gaba.

A animação “Histórias Atrás da Porta” tem uma trama fascinante que leva os pequenos para um universo lúdico repleto de descobertas. Com 13 capítulos de dez minutos, as aventuras do desenho entram no ar na telinha da TV Brasil às 9h30, na sessão infantil.

O enredo do desenho acompanha a menina Anita que vai passar o verão no casarão da sua avó, Rosária. Lá, a menina percebe que sua família tem o poder de viajar no tempo. Junto com a vizinha, Lucy, Anita descobre que pode viajar para épocas diferentes da História ao entrar nos quartos da casa usando a chave mestra. Agora, ela precisa resgatar sua ancestralidade para salvar sua família e o mundo inteiro.

O desenho “Iuri & Udi” mostra a amizade de um garoto de nove anos e uma tartaruga extraterrestre ranzinza. A TV Brasil mostra as histórias da animação com 20 episódios de 13 minutos, às 12h10, na faixa infantil do canal.

Habilidoso na arte da gambiarra, Iuri é um menino que está sempre inventando loucuras para se divertir e ajudar o pai na loja de antiguidades da família. Ele é o melhor amigo de Udi, uma tartaruga extraterrestre rabugenta.

O animal consegue se transformar em poderosas máquinas de combate ao se fundir com as criações malucas do amigo. A dupla vive desafios fantásticos, lutando contra vilões estranhos, em uma combinação cheia de diversão para Iuri e com uma perda total da paz para Udi.

A produção “Massinhas” impulsiona a criatividade das crianças ao contar as divertidas histórias de Lila, Max e Bel, massinhas de modelar que viajam por ambientes variados a partir da mochila de seu dono, um menino de 5 anos de idade. A série com 15 episódios de dez minutos é exibida às 7h55.

Enquanto a criança sai para a escola, o trio escapa da mochila e explora a sala de estar. Ao descobrir um controle remoto, as massinhas observam, investigam e testam o objeto até compreender sua função. A curiosidade se transforma em aprendizado, quando eles percebem como pequenas ações podem gerar grandes transformações.

Esses conteúdos voltados para as crianças são algumas das produções audiovisuais selecionadas pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas. Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza.