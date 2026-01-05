“O Agente Secreto” é a primeira produção brasileira a vencer o Critics Choice Awards na categoria de Melhor Filme Internacional

“O Agente Secreto” iniciou 2026 com um importante novo prêmio: o Critics Choice Awards de Melhor Filme Internacional. A vitória é inédita tanto para o cinema brasileiro quanto para a carreira do diretor Kleber Mendonça Filho dentro da premiação. O reconhecimento por parte da maior associação de críticos dos Estados Unidos/Canadá aumenta a repercussão em torno do filme para a temporada de premiação e reforça a representatividade do audiovisual brasileiro mundialmente.

“O Agente Secreto” totaliza agora 48 prêmios. Além do Critics Choice Awards, também venceu no sábado o prestigioso prêmio de Melhor Filme Internacional do National Society of Film Critics (NSFC), e, com isso, junta-se a um seleto grupo de obras que alcançaram o trifecta deste importante reconhecimento, tendo também sido agraciado pelos críticos de Nova York (NYFCC) e da Los Angeles Film Critics Association (LAFCA).

Em sua nona semana em cartaz no Brasil, “O Agente Secreto” já foi visto por mais de 1,1 milhão de pessoas e segue no circuito brasileiro. Internacionalmente, o filme se aproxima dos 300 mil espectadores na França, será lançado no dia 29 na Itália e Espanha, e chega aos cinemas do Reino Unido e Irlanda em 20 de fevereiro.

No próximo domingo, 11, “O Agente Secreto” concorre ao Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme de Drama — primeira vez, para um filme brasileiro —, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. No Spirit Awards, principal premiação do cinema independente na temporada, o longa de Kleber Mendonça Filho compete pelo prêmio de Melhor Filme Internacional. Já no Lumières, premiação da crítica francesa, a indicação do filme é na categoria de Melhor Coprodução Internacional. O longa figura ainda na shortlist do Oscar, pré-indicado nas categorias de Melhor Filme Internacional e Elenco (Gabriel Domingues). No dia 22 de janeiro, serão reveladas as indicações finais à maior premiação de cinema do mundo.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes, com patrocínio da Petrobras.