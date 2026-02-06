BrLab anuncia projetos selecionados para sua 15ª edição

O BrLab anunciou os projetos selecionados para sua 15ª edição após 768 inscrições de 20 países e de 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal, reunindo obras em diversos estágios de produção.

Criado em 2011 como um espaço dedicado ao encontro de profissionais do setor audiovisual de diferentes países da região iberoamericana, através de diferentes ações de formação em torno do desenvolvimento de projetos de futuros filmes, o BrLab atua em diferentes momentos do processo criativo e reúne profissionais de diferentes elos da cadeia audiovisual em diferentes workshops – “Labs” – e também em diferentes palestras, encontros e atividades de networking.

O workshop BrLab Features é voltado a longas-metragens de ficção em desenvolvimento, acompanhando os projetos desde a escrita até a estruturação de estratégias de produção e distribuição. O Programa Ibermedia, parceiro desde a primeira edição, volta a garantir bolsas de participação, cobrindo custos de hospedagem, alimentação e matrícula integral aos profissionais participantes, além de uma passagem aérea para cada projeto de fora de São Paulo. O BrLab Rough Cut é dedicado a filmes em fase de montagem. Assim como no Features, o Programa Ibermedia oferece bolsas para participantes. Já o BrLab Audience Design foca em construir estratégias entre os projetos e seus públicos-alvo, incentivando que a audiência seja pensada desde as etapas iniciais do roteiro, de forma integrada aos aspectos artísticos, comunicacionais e de circulação. Neste ano, há também o novo BrLab Kids, direcionado a filmes e séries infanto-juvenis brasileiros.

Foram 24 projetos selecionados por uma comissão liderada pelo diretor do evento, Rafael Sampaio, e formada por profissionais renomados do Brasil e da América Latina: Fernanda De Capua, Flavia Candida, Gabriella Mancini, Giovani Barros, Mariana Pinheiro, Marina Tarabay, Sandro Fiorin e Talita Arruda.

Dentre os projetos selecionados, há uma forte presença de cineastas mulheres que participam do BrLab Features com seus filmes em desenvolvimento. Participam cineastas brasileiras como Rafaela Camelo, ganhadora do prêmio APCA de melhor diretora em 2025 por “A Natureza das Coisas Invisíveis” (que passou em 2020 no BrLab) e que agora apresenta seu segundo longa “Irmã Mais Velha”. Participam também a atriz Leandra Leal, que, junto ao diretor Bruno Safadi e à roteirista Rita Toledo, apresenta seu primeiro longa metragem de ficção, “Bete”, coproduzido pela Daza Filmes e Gullane Entretenimento. E a cineasta e roteirista Nina Kopko, que, entre outros créditos, é diretora assistente de “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, vencedor do prêmio de Melhor Filme da mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes de 2019, e que participará com seu primeiro longa de ficção “A Última Cachorra”.

A seleção é formada por projetos representantes de países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, e de diversos estados e regiões brasileiras.

Ao longo de seus 15 anos de trajetória, o BrLab consolidou-se como um ambiente de escuta qualificada e acompanhamento criativo, promovendo encontros de negócios e consultorias entre realizadores e profissionais do setor audiovisual do Brasil, da Ibero América e da Europa.

A 15ª edição do BrLab é apresentada pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura via Lei Federal de Incentivo à Cultura, conta com o patrocínio master da Petrobras e copatrocínio do Programa Ibermedia, Projeto Paradiso, Spcine e Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

O evento será realizado entre os dias 7 e 14 de abril, em São Paulo, com itinerâncias em Brasília e Recife. As atividades são gratuitas.

Confira a seguir, os projetos selecionados para os diferentes laboratórios que integram a 15ª edição do BrLab:

BrLab Features

A ÚLTIMA CACHORRA (Brasil – SP)

Direção: Nina Kopko | Roteiro: Nina Kopko e Tainá Muhringer Tokitaka | Produção: Letícia Friedrich | Empresa Produtora: Boulevard Filmes | Empresa Coprodutora: Vitrine Filmes

BETE (Brasil – SP / RJ)

Direção: Leandra Leal e Bruno Safadi | Roteiro: Rita Toledo | Produção: Maria Barreto | Empresa Produtora: Daza Filmes | Empresa Coprodutora: Gullane Entretenimento

DENTRO DO RIO (Brasil – CE)

Direção e roteiro: Barbara Matias Kariri | Produção: Maurício Macêdo | Empresa Produtora: Moçambique Audiovisual

ECO DE LOS MUNDOS (Equador)

Direção e roteiro: Andrés Cornejo | Produção: Joe Houlberg Silva | Empresa Produtora: Botón Films

EL UMBRAL (Colômbia / México)

Direção: Inti Jacanamijoy | Roteiro: Inti Jacanamijoy, Canela Reyes e Óscar Adán | Produção: Jorge Forero | Empresas Produtoras: Marginal Cine e La Cueva Cine | Empresa Coprodutora: Violeta Films

HAY RAÍCES BAJO TODAS LAS TUMBAS (Costa Rica / Honduras)

Direção e roteiro: Valeria Salas Montero | Produção: Sofía Sandoval Navarro | Empresa Produtora: Gradiva Productora | Empresa de Codesenvolvimento: Opida

HIÑARU DUNA (Guatemala / Honduras)

Direção e roteiro: Elvis Caj | Produção: William Reyes | Empresa Produtora: Opida | Empresa Coprodutora: Ancestral Films

IRMÃ MAIS VELHA (Brasil – RJ)

Direção: Rafaela Camelo | Roteiro: Rafaela Camelo e André Pereira | Produção: André Pereira e Mariana Muniz | Empresa Produtora: Lupa Filmes

MARACANGALHA (Brasil – PR / BA)

Direção: Dayse Porto e Sabothati | Roteiro: Dayse Porto | Produção: Aly Muritiba e Juliana Sakae | Empresa Produtora: Muritiba Filmes | Empresas Coprodutoras: Aya Filmes, Movida Filmes

OCEÂNICA (Brasil – MG)

Direção e roteiro: Larissa Barbosa | Produção: Ana Clara Martins e Mariana de Melo | Empresa Produtora: Moringa Filmes | Empresa Coprodutora: Curva do Vento

ROBERTO CRECIENTE (Argentina)

Direção e roteiro: Matías Ferreyra | Produção: Rodrigo Guerrero | Empresa Produtora: La Buena Hora Cine

• Projeto vencedor do Prêmio BrLab no Cine en Desarrollo 2025

SONS PARA DORMIR E RELAXAR (Brasil – SP)

Direção: Renato Sircilli | Roteiro: Renato Sircilli e João Turchi | Produção: Sara Silveira e Maria Ionescu | Empresa Produtora: Dezenove Som e Imagens

BrLab Rough Cut

DIAMANTE (Bolívia / Peru / Argentina)

Direção: Yashira Jordán | Montagem: Juan Pablo Di Bitonto | Empresa Produtora: Empatia Cinema | Empresas Coprodutoras: Ayara Producciones, Maravilla Cine

NINHO TINTO (Brasil – RR)

Direção: Val Hidalgo e Alice Stamato | Montagem: Keily Estrada | Empresa Produtora: Platô Filmes

BrLab Audience Design

ARROZ DE HAUÇÁ (Brasil – BA)

Direção e roteiro: Camila Ribeiro | Produção: Paula Alves | Empresa Produtora: Tesoura Filmes | Empresa Coprodutora: Raccord Produções | Empresa Distribuidora: Vitrine Filmes

ORILLA (Equador)

Direção e roteiro: Vanessa Fernández | Produção: Camila Bravo | Empresa Produtora: Ecléctica Criativa

• Projeto vencedor do Prêmio BrLab no MICPI 2025

PISHAK, EL ÚLTIMO VUELO DE LOS PÁJAROS (Peru / Brasil – AC / Guiana Francesa – FR)

Direção e roteiro: Herbert Salas | Produção: Eduardo Tello | Empresa Produtora: Du Tello Filmproduktion | Empresas Coprodutoras: Saci Filmes, Aldabra Films

O SHOW DA XOXA (Brasil – RJ)

Direção e roteiro: Rastricinha Dorneles | Produção: Hilda Lopes Pontes | Empresa Produtora: Produtora No Hype

SIRENAS (Costa Rica)

Direção e roteiro: Alexandra Latishev Salazar | Produção: Federico Montero | Empresa Produtora: Linterna Films

• Projeto vencedor do Prêmio BrLab no CRFIC 2025

BrLab Kids

ANTES DE DORMIR (Brasil – MG)

Direção: Clarissa Moebus Ramalho | Roteiro: Clarissa Moebus Ramalho e Sarah Passos | Produção: Júlia Nogueira | Empresa Produtora: Camisa Listrada BH

MAÍRA E O JEQUITIBÁ MÁGICO (Brasil – CE)

Direção e roteiro: Camilla Osório de Castro | Produção: Alisson Severino | Empresa Produtora: Mar de Fogueirinha

MENINOS DO MANGUE (Brasil – PE)

Direção e roteiro: Adolfo Lachtermacher e Roger Mello | Produção: Karina Hoover e Danielle Hoover | Empresa Produtora: Luni Áudio e Vídeo | Empresa Coprodutora: Bárbaras Produções

QUASE EXEMPLAR (Brasil – BA)

Direção: Cecília Amado e Kaique Brito | Roteiro: Kaique Brito | Produção: Karina Paz | Empresa Produtora: Tenda dos Milagres | Empresa Coprodutora: Coqueirão Pictures

THEREZA DAS MARÉS (Brasil – PR)

Direção e roteiro: Julia Vidal e Isabele Orengo | Produção: Alessandro Hissayoshi Suzuki Yamada | Empresa Produtora: Basilico Filmes | Empresa Coprodutora: Gesto de Cinema