Federação da Indústria e Comércio do Audiovisual integra missão internacional do governo brasileiro

A comitiva brasileira liderada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que embarcará em missão oficial para a Índia e Coreia do Sul, entre os dias 17 e 24 de fevereiro, terá a participação da recém-lançada Federação da Indústria e Comércio do Audiovisual (FICA).

Desde a sua criação em outubro de 2025, esta será a primeira vez em que a FICA estará presente em uma missão oficial fora do Brasil. O objetivo é buscar a ampliação de mercados, além de atrair investimentos e fortalecer a presença global do audiovisual brasileiro, tendo como referência a indústria de sucesso de Índia e Coreia do Sul.

A presença da FICA na comitiva buscará estimular coproduções e acordos bilaterais, ampliar a distribuição internacional de conteúdo brasileiro, atrair investimentos estrangeiros e fortalecer mecanismos de financiamento estruturado para o setor.

Desta maneira, a missão dialoga com modelos bem-sucedidos de política de Estado para o setor, como o da Coreia do Sul, que estruturou sua indústria criativa como eixo estratégico de desenvolvimento e exportação cultural, e da Índia, uma das maiores potências audiovisuais do mundo.

A participação da FICA reforça o reconhecimento do setor como indústria estratégica para o desenvolvimento econômico do país. Segundo estudo da Oxford Economics, realizado em parceria com a Motion Picture Association, a indústria audiovisual brasileira gerou R$ 70,2 bilhões em PIB em 2024, sustentou 608.970 empregos e arrecadou R$ 9,9 bilhões em tributos, representando 0,6% do PIB nacional.

Além do impacto econômico direto, o setor apresenta forte potencial de exportação. Desde 2017, as exportações de serviços audiovisuais brasileiros crescem em média cerca de 19% ao ano, consolidando o país como player relevante no mercado internacional.