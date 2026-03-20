RT Features completa 20 anos e reúne suas produções em mostra na Cinemateca

Uma das principais produtoras brasileiras, com forte presença no mercado internacional, a RT Features está completando 20 anos de trajetória e em comemoração realiza a Mostra 20 Anos RT Features, com sessões gratuitas na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O evento acontecerá nos dias 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de março, com exibições de 21 obras que marcaram a trajetória de sucesso da produtora, além de quatro masterclasses com profissionais de destaque do cinema brasileiro e internacional, como Marco Dutra, Pedro Freire, Inés Bortagaray e o próprio Rodrigo Teixeira.

Entre os longas que serão exibidos, estão obras marcantes do cinema brasileiro, como “Alemão”, de José Eduardo Belmonte, e “O Animal Cordial”, de Gabriela Amaral Almeida; e filmes que fizeram a empresa atravessar gêneros e fronteiras, como “Frances Ha”, do norte-americano Noah Baumbach; “Me Chame pelo seu Nome”, do italiano Luca Guadagnino; “Tarde para Morrer Jovem”, da chilena Dominga Sotomayor; “O Farol”, do norte-americano Robert Eggers; e o recente “Kontinental’ 25” (foto), do romeno Radu Jude. A mostra é uma parceria da RT Features com a Cinemateca Brasileira e é produzida pela Naked Company.

Na sexta-feira (20), primeiro dia do evento, haverá uma sessão do filme “A Bruxa”, de Robert Eggers, a única que será exclusiva para convidados.

As materclasses acontecem nos dias 21, 22, 27 e 28. No dia 21, o diretor Marco Dutra ministra a masterclass de Direção. Cineasta, roteirista e compositor, Marco dirigiu filmes como “Trabalhar Cansa” (2011), “Quando Eu Era Vivo” (2014), “O Silêncio do Céu” (2016), “As Boas Maneiras” (2017), codirigido com Juliana Rojas e vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Locarno e de Melhor Filme no Festival do Rio, e “Enterre seus Mortos” (2024), consolidando uma trajetória marcada por narrativas intensas e autorais.

A masterclass de Direção de Atores será conduzida, no dia 22, por Pedro Freire. Seu primeiro longa como diretor, “Malu”, estreou na competição oficial do Festival de Sundance, em 2024. Pedro também é professor titular de direção de atores para cinema na EICTV (Cuba) e já ministrou cursos em instituições como Altos de Chavón (República Dominicana) e AIC-RJ.

Na sexta-feira, dia 27, a roteirista uruguaia Inés Bortagaray fala sobre Roteiro. Co-roteirista de “A Vida Invisível” (dir. Karim Aïnouz), vencedor de Melhor Filme na Un Certain Regard em Cannes, Inés também assina roteiros como “La Vida Útil”, “Una Novia Errante”, “Mi Amigo del Parque” e “Tokyo Boogie”, transitando entre diferentes cinematografias latino-americanas com forte reconhecimento internacional. A masterclass será ministrada em espanhol.

Encerrando a programação, no dia 28, o produtor e fundador da RT Features, Rodrigo Teixeira, conduz a masterclass de Produção e Distribuição. Um dos produtores brasileiros com maior atuação internacional, esteve à frente de títulos como “Me Chame pelo seu Nome” (2017), vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, “A Vida Invisível”, “O Farol”, “Ad Astra” e “Ainda Estou Aqui”, pelo qual se tornou o primeiro produtor brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Filme.

As masterclasses e as sessões serão gratuitas. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria da Cinemateca Brasileira 1h antes.