Novo longa de Fernando Ceylão, “Vingança S/A” começou a ser rodado no Rio de Janeiro

Foto: Marina Moschen, Fernando Ceylão e Bruno Montaleone © Mateus Cabral

As filmagens de “Vingança S/A”, novo longa-metragem dirigido e roteirizado por Fernando Ceylão, começaram no Rio de Janeiro, e vão passar por diferentes bairros e locações, entre eles Vila Isabel, Marechal Hermes, Santa Teresa, Urca e Praça da Bandeira.

Com produção da HL Filmes, coprodução da Rubi Produtora e distribuição da Imagem Filmes, o filme acompanha a história de quatro amigos que transformam suas frustrações em um negócio inusitado: uma empresa especializada em executar vinganças sob medida para seus clientes. A produção aposta em uma narrativa intensa, misturando drama, ação, comédia e algum suspense, acrescido de dilemas morais e uma pitada de romance.

O projeto começou a tomar forma há mais de 15 anos, e passou por diferentes versões e estilos até chegar ao formato atual. Com um histórico consolidado na televisão brasileira, Fernando Ceylão foi descoberto pelo diretor Guel Arraes e escreveu para programas de grande sucesso, como “Sai de Baixo”, “Zorra Total” e “Mais Você”. No cinema, assina roteiros de produções como “Sorria, Você Está Sendo Filmado” e “Como é Cruel Viver Assim”, além de dirigir o longa “Resta Um”, atualmente em pós-produção.

Estrelado por Marina Moschen, Bruno Montaleone, Valentina Bandeira, Gabriel Santana e Carol Botelho, o elenco reúne ainda Milhem Cortaz, Bruno Mazzeo, Ingrid Gaigher, Adriano Garib, Hermila Guedes, Wilson Rabelo, Breno Di Filippo, Marcelo Mansfield, Vini Maga, Maurício Cunha, Luiz Nicolau, Cristiano Lopes, Sérgio Somene, Perla Carvalho, Felipe Sanches, William Vita, André Di Mauro, Jurema da Matta, Marcelo Gonçalvez, Phellipe Azevedo, Andréa Dantas, Tiago Rex de La Marca, Patrícia Thomas, Sérgio Monte, Júlio Braga, Caio Scot, Arlinda de Baio, Madu Almeida, Maria Vope, Miguel Lucizano, Bia Martins, Lenine Neto e Maitê Viana.