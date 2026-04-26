Série “O Nordeste sob a Caravana Farkas” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe em formato de maratona, no dia 28 de abril, a partir das 20h, a série documental inédita “O Nordeste sob a Caravana Farkas”, de André Moura Lopes e Arthur Lins. Com quatro episódios de 26 minutos cada, a produção resgata e atualiza o legado da Caravana Farkas — grupo de cineastas liderado por Thomaz Farkas nos anos 1960 — ao revisitar o Nordeste brasileiro sob uma perspectiva contemporânea.

A série propõe um diálogo entre passado e presente ao retornar aos territórios, temas e personagens registrados pela Caravana Farkas, que documentou aspectos sociais e culturais do Nordeste nas décadas de 1960 e 1970. A partir desse reencontro, a narrativa constrói uma ponte temporal que articula imagens históricas e olhares atuais, revelando permanências e transformações nos modos de vida da região. Em sintonia com o Dia da Caatinga, a obra evidencia práticas sociais, memórias e afetos que atravessam gerações e seguem moldando o imaginário e a realidade nordestina.

O primeiro episódio, “De Volta à Jaramataia”, revisita histórias ligadas ao trabalho rural, acompanhando agricultores e vaqueiros para refletir sobre as marcas de estruturas agrárias excludentes. Entre continuidades e mudanças, o capítulo observa como essas heranças ainda impactam o presente, ao mesmo tempo em que novas trajetórias apontam para outras possibilidades de existência no sertão.

Em “Isso é que é Mourão Voltado”, o segundo episódio, o foco recai sobre o universo dos repentistas do Cariri paraibano e do sertão do Pajeú pernambucano. A partir da cantoria, revela a força dessa tradição oral, conectando registros históricos da Caravana Farkas com manifestações contemporâneas que mantêm viva e em constante reinvenção essa expressão cultural.

O terceiro episódio, “Reminiscências do Cangaço”, investiga como as memórias do cangaço permanecem ativas na atualidade. Em diálogo com entrevistas realizadas nos anos 1960 com ex-cangaceiros e figuras como Zé Rufino, analisa as disputas narrativas e os diferentes olhares que seguem construindo o imaginário em torno desse fenômeno histórico.

Encerrando a série, “A Arte do Barro” mergulha na tradição da cerâmica figurativa do Alto do Moura, em Caruaru (PE), a partir do legado de Mestre Vitalino e Galdino. O episódio acompanha as transformações dessa prática ao longo das gerações, refletindo sobre continuidade, adaptação e os desafios de preservar uma das mais emblemáticas expressões da cultura popular brasileira.