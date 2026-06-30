Com R$ 10,8 milhões, BNDES lança seleção pública para patrocinar filmes e festivais de cinema nacionais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou novo edital de seleção pública de patrocínio cultural voltado ao setor do audiovisual. De forma inédita, além de patrocinar 15 filmes de longas-metragens, a seleção irá apoiar 3 festivais de cinema nacionais, com potencial para movimentar o setor de turismo e serviços. Ao todo, serão disponibilizados R$10,8 milhões em recursos, com R$ 600 mil para cada projeto selecionado.

Pela primeira vez, o edital contará com reserva de vagas pelo critério de “indução regional” destinada a proponentes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo Distrito Federal, com o objetivo de promover a desconcentração geográfica dos investimentos em patrocínio para o setor audiovisual. O apoio estará condicionado à exibição dos filmes de longa-metragem em salas de exibição e à realização integral dos festivais de cinema no período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2027.

Outra novidade é que, ao inscrever seu projeto, o proponente precisará apresentar uma “contrapartida icônica”, com alta potência simbólica, que contribua para ampliar o alcance social, artístico e/ou territorial do projeto, criando experiências de memória, pertencimento e participação coletiva que permaneçam para além da circulação do longa ou da realização do festival.

Na categoria voltada aos festivais de cinema nacionais, poderão ser inscritos eventos dedicados a exibição de filmes de curta, média e longa-metragem, com conteúdo predominantemente de audiovisual brasileiro. Na categoria que irá selecionar filmes de longa-metragem, poderão ser inscritas obras em cinco segmentos: ficção grande público, ficção destaque de crítica, documentário, animação, selecionado em festival internacional.

O segmento ficção grande público abrange longas-metragens que priorizam retorno financeiro, sem prejuízo da qualidade artística e técnica. O segmento ficção destaque de crítica reúne obras com expectativa de destaque em premiações nacionais e internacionais. Já o segmento selecionado em festival internacional busca apoiar filmes, seja de ficção, documentário ou animação, já selecionados, a partir de 1º de janeiro de 2026, para algum festival internacional ou premiação internacional realizados fora do território nacional.

De 1995 a 2017, o BNDES apoiou mais de 400 obras audiovisuais por meio de editais, com valor global superior a R$ 600 milhões em valores atualizados. Em 2025, após 9 anos, o banco retomou seu edital de cinema, contemplando 25 longas-metragens brasileiros de produção independente, com aporte de 15 milhões de reais.

Além disso, em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e o Ministério da Cultura, o BNDES opera uma linha de crédito com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), com condições diferenciadas de financiamento, que consideram as especificidades do setor, como a predominância de pequenas e médias empresas e a dificuldade de constituição de garantias tradicionais.