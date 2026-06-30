Curta! Festival prorroga exibição de filmes e votação até 12 de julho

O Curta! Festival prorrogou o prazo para visualização e votação dos mais de 160 episódios de séries e filmes documentais e de ficção integrantes da quarta edição. Com exibição online, os conteúdos ficam disponíveis gratuitamente até o dia 12 de julho, no site curtafestival.com.br. As produções estão divididas em quatro mostras competitivas: Produção Canal Curta! e Outras Janelas, Brasiliana e Porta Curtas e, através do voto, o público define os vencedores e indica os destaques que serão premiados pelo júri especializado. Os títulos concorrem a mais de R$170 mil em prêmios.

Desde o início de junho, o público pôde ver e rever conteúdos como “Maria Alcina em Sem Vergonha” (foto), de Rafael Saar, título da mostra Produção Canal Curta!. O documentário musical é estrelado por Maria Alcina e recria sua jornada ousada e transgressora a partir de um rico material de arquivo e apresentações musicais. Outro destaque da quarta semana da mostra, que conta com conteúdos viabilizados pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e exibidos no canal entre junho de 2025 e maio de 2026, é “Alternativos”, de Adriano Espínola Filho, que retrata comunidades alternativas inspiradas na contracultura dos anos 1970.

A mostra Outras Janelas reúne filmes e séries documentais brasileiros produzidos a partir de 2023, com ou sem exibição prévia em TV ou streaming, alinhados às temáticas da programação do Curta!: Música, Artes, Cena & Cinema, Pensamento e História & Sociedade. Nesta categoria, o público elege as melhores produções. Um dos mais vistos na última semana é o documentário “Fernanda Abreu – da Lata 30 Anos, o Documentário”, de Paulo Severo, com material inédito das gravações da turnê do álbum, de 1995, no Rio e em Londres. E “Sin Embargo, uma Utopia”, de Fabiana Parra, que acompanha a visita do maestro brasileiro Kleber Mazziero a Cuba para celebrar seus 50 anos como pianista.

Novidade da quarta edição, a competitiva Brasiliana é dedicada aos clássicos e contemporâneos da ficção brasileira que são destaque no streaming Brasiliana TV. Entre os 14 títulos, está “Nomes Próprios”, de Murilo Salles, sobre a vida da intensa escritora Camila. O longa foi ganhou três prêmios no Festival de Gramado (melhor filme, melhor atriz (Leandra Leal) e melhor direção de arte), e tem no elenco nomes como Martha Nowill, Milhem Cortaz e Rosanne Mulholland. Também premiado em Gramado (melhor roteiro, som e atriz (Marieta Severo), “Com Licença, Eu Vou à Luta”, de Lui Farias, aborda o relacionamento entre a jovem Eliane e o desquitado Mílton. Além de Marieta, traz nomes como Fernanda Torres e Reginaldo Farias.

Também estreando, a mostra Porta Curtas conta com 17 curtas-metragens de ficção, documentário e animação que estão entre os mais assistidos na plataforma de memo nome. Entre os mais vistos estão “A Alma das Coisas”, de Douglas Soares e Felipe Herzog, sobre o nascimento, a vida e a morte da escultura carnavalesca do boneco Babalotim; e “Tapa na Pantera”, de Esmir Filho, Mariana Bastos e Rafael Gomes, com os relatos da professora e atriz Maria Alice Vergueiro de suas experiências com maconha. Tanto na Brasiliana quanto na mostra Porta Curtas, o vencedor é definido pelo público.

A programação presencial do Curta! Festival será em agosto, entre os dias 4 e 6, e contará com Salas de Montagem, sessões com trechos de filmes em finalização com a presença de diretores e montadores; e masterclasses com realizadores. A cerimônia de premiação será no dia 7 de agosto com transmissão no Youtube do canal.

O evento tem patrocínio da Claro através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, e apoio da Academia Internacional de Cinema, Estação NET, Quanta, RioFilme, da Start Locadora, Revista de CINEMA, Associação Brasileira de Cinematografia e da Revista Bula.