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Festival de Curtas El Niño abre inscrições para filmes produzidos com celular

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O I Festival de Curtas El Niño, dedicado ao incentivo da produção audiovisual independente por meio de filmes realizados exclusivamente com telefone celular, é inspirado no fenômeno climático El Niño, que teve início no Brasil em junho de 2026 e se estenderá até o início de 2027.

As inscrições estão abertas até 30 de novembro e deverão ser realizadas por meio de formulário. Cada curta inscrito terá taxa de R$ 50,00.

Os filmes deverão ser gravados integralmente com celular, ter duração máxima de três minutos (incluindo créditos) e poderão explorar livremente o tema El Niño em qualquer gênero audiovisual, como ficção, documentário, animação, experimental, drama ou comédia.

A seleção será realizada por uma comissão julgadora convidada, que avaliará critérios como criatividade, originalidade, qualidade narrativa, direção, interpretação (quando houver), qualidade técnica e adequação ao tema.

O festival distribuirá R$ 6 mil em premiações, sendo R$ 3.000,00 para o 1º lugar, R$ 2.000,00 para o 2º lugar e R$ 1.000,00 para o 3º lugar.

O resultado oficial será divulgado em 1º de fevereiro de 2027, nos canais oficiais da Frankfurt Produções, produtora do evento.

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