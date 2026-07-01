Halder Gomes encerra filmagens de “A Grande Virada”

Foto: Fernando Caruso, Edmilson Filho, Estevam Nabote e Diego Cruz © Pedro Rodriguez

Após semanas de gravações em São Paulo, “A Grande Virada”, comédia inspirada no imaginário da Mega da Virada, acaba de concluir suas filmagens. Produzida pela Cinefilm e Teleimage, com coprodução e distribuição da Buena Vista International, estúdio da The Walt Disney Company, o longa tem direção de Halder Gomes (“Cine Holliúdy”, “O Shaolin do Sertão” e “Bem-Vinda a Quixeramobim”), e aposta em uma história de amizade e situações caóticas desencadeadas após um prêmio milionário mudar a vida de quatro amigos.

César (Fernando Caruso), Guimarães (Estevam Nabote), Mohan-Estrela-Celeste (Edmilson Filho) e Vini (Diego Cruz), que compõem o quarteto protagonista, têm suas vidas viradas de cabeça para baixo após acertarem os números da Mega da Virada. Dispostos a celebrar a conquista na noite de Réveillon, eles embarcam em uma sequência de acontecimentos que termina da pior forma possível: o bilhete premiado desaparece. A partir daí, começa uma busca que colocará à prova a amizade, os sonhos e a sanidade do grupo.

O longa ainda conta ainda com participações de Cacau Protásio, Claudia Ohana, Aílton Graça, Silvero Pereira, Larissa Nunes e Falcão.