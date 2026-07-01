Mostras e concurso de roteiro do Festival Cine Inclusão 60+ tem inscrições prorrogadas

Com o lema “em busca de novas perspectivas sobre o envelhecimento”, o Festival Cine Inclusão 60+ em Foco chega à sua sexta edição seguindo o objetivo de valorizar a presença de pessoas idosas no audiovisual, seja na frente das câmeras ou atrás delas. As inscrições foram prorrogadas até 20 de julho para as mostras de curtas-metragens e a 3ª edição do concurso de roteiro.

Único evento do país voltado exclusivamente ao público 60+ nas áreas de difusão, capacitação e produção audiovisual, o FCI 60+ será realizado de 19 a 27 de setembro, com programação gratuita em São Paulo, Campinas e Santos. Serão exibidos mais de 30 filmes, entre obras nacionais e internacionais, e a programação inclui rodas de conversa, oficinas práticas e um fórum sobre a participação da mulher idosa no setor.

As mostras contemplam duas categorias: a Mostra Competitiva, para filmes realizados, protagonizados e/ou com temática relacionada ao envelhecimento – com prêmio de cinco mil reais para o Melhor Filme, e a Mostra 60+ Em Ação, voltada a obras feitas por pessoas com mais de 60 anos.

As novidades deste ano serão a mostra internacional, com curtas de países como Japão, Suécia, Peru, entre outros) e a mostra Clip 60+, uma sessão de clipes e vídeos criada e comentada pela jornalista Patricia Palumbo. Entre os nomes confirmados para a curadoria, estão os cineastas Helena Ignez, Jorge Bodanzky e Jacqueline Durans, além do crítico de cinema Luiz Carlos Merten, da jornalista Patrícia Palumbo e da diretora artística do evento, Luciana Rossi.

Já o Concurso de Roteiro chega a sua 3ª edição e é voltado a roteiristas 60+ com atuação comprovada no audiovisual. O trabalho vencedor será anunciado durante a cerimônia de encerramento após avaliação de um júri composto pelo roteirista Eduardo Calegari e pela atriz e educadora Imara Reis, e receberá o prêmio de cinco mil reais.

Produzido pela MUK, o festival também terá oficinas presenciais em comunidades como Capão Redondo, Campo Limpo, Cidade Tiradentes, Guaianases e Heliópolis e nas regiões periféricas das cidades de Campinas e Santos, ministradas pela arte educadora Eugenia Cecchini. 175 participantes 60+ terão contato direto com a produção cinematográfica e criarão 07 curtas-metragens exibidos no encerramento oficial do evento.