Cine Ceará abre inscrições para mostras competitivas da 36ª edição

O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, um dos mais longevos festivais de cinema do Brasil abriu as inscrições para as mostras competitiva da 36ª edição, que acontecerá de 7 a 13 de novembro, festejando “Fortaleza, 300 anos de luz e cinema”. Os interessados em participar da seleção podem se inscrever gratuitamente até o dia 15 de agosto. No site www.cineceara.com estão disponíveis o formulário de inscrições e o regulamento.

Grande parte de sua programação é realizada em um dos principais equipamentos culturais públicos do estado, o Cineteatro São Luiz, da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), com acesso gratuito.

As inscrições para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem estão abertas para filmes realizados por produtores e/ou diretores brasileiros e ibero-americanos (América Latina, Caribe, Portugal e Espanha), nos gêneros de animação, ficção, documentário ou híbrido. Os longas inscritos devem ter sido concluídos a partir de 2025, com duração mínima de 60 minutos.

A Competitiva Brasileira de Curta-metragem é destinada a filmes dos gêneros de ficção, documentário, animação ou híbrido, realizados por produtores e/ou diretores brasileiros ou radicados no país há mais de três anos, com duração máxima de 25 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2025, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do Cine Ceará.

A Mostra Olhar do Ceará é direcionada a produtoras ou diretores cearenses, residentes ou não no estado. Podem ser inscritos filmes de curta-metragem, de até 25 minutos, e longa-metragem com duração mínima de 60 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2025, nos gêneros de ficção, documentário, animação ou híbrido, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições deste festival.

No processo seletivo, a curadoria das mostras competitivas prioriza trabalhos inéditos e se identifica com ações de inclusão social, com isso reservará no mínimo 30% de participação para mulheres diretoras no conjunto das mostras competitivas. Todos os filmes selecionados deverão apresentar legenda descritiva para surdos e ensurdecidos, em idioma português, conforme determina o Ministério da Cultura.

Dentre os participantes da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, serão agraciados com o Troféu Mucuripe os vencedores nas categorias: Melhor Longa-metragem, Direção, Atuação Principal, Atuação Coadjuvante, Roteiro, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Som, Direção de Arte e Prêmio da Crítica.

O Melhor Longa, eleito pelo Júri Oficial da Competitiva Ibero-americana, receberá prêmio no valor de R$ 40 mil.

Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o Troféu Mucuripe será concedido aos vencedores nas seguintes categorias: Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica. Já na Mostra Olhar do Ceará, o júri oficial elegerá o Melhor Curta-metragem e Melhor Longa-metragem, que receberão o Troféu Mucuripe.

Além das mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Olhar do Ceará, o Cine Ceará conta com exibições especiais, mostras sociais, debates, homenagens, cursos, entre outras atividades.