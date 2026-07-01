Cine Ceará abre inscrições para mostras competitivas da 36ª edição
Foto: Exibição do Cine Ceará no Cineteatro São Luiz © Luiz Alves
O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, um dos mais longevos festivais de cinema do Brasil abriu as inscrições para as mostras competitiva da 36ª edição, que acontecerá de 7 a 13 de novembro, festejando “Fortaleza, 300 anos de luz e cinema”. Os interessados em participar da seleção podem se inscrever gratuitamente até o dia 15 de agosto. No site www.cineceara.com estão disponíveis o formulário de inscrições e o regulamento.
Grande parte de sua programação é realizada em um dos principais equipamentos culturais públicos do estado, o Cineteatro São Luiz, da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), com acesso gratuito.
As inscrições para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem estão abertas para filmes realizados por produtores e/ou diretores brasileiros e ibero-americanos (América Latina, Caribe, Portugal e Espanha), nos gêneros de animação, ficção, documentário ou híbrido. Os longas inscritos devem ter sido concluídos a partir de 2025, com duração mínima de 60 minutos.
A Competitiva Brasileira de Curta-metragem é destinada a filmes dos gêneros de ficção, documentário, animação ou híbrido, realizados por produtores e/ou diretores brasileiros ou radicados no país há mais de três anos, com duração máxima de 25 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2025, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do Cine Ceará.
A Mostra Olhar do Ceará é direcionada a produtoras ou diretores cearenses, residentes ou não no estado. Podem ser inscritos filmes de curta-metragem, de até 25 minutos, e longa-metragem com duração mínima de 60 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2025, nos gêneros de ficção, documentário, animação ou híbrido, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições deste festival.
Dentre os participantes da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, serão agraciados com o Troféu Mucuripe os vencedores nas categorias: Melhor Longa-metragem, Direção, Atuação Principal, Atuação Coadjuvante, Roteiro, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Som, Direção de Arte e Prêmio da Crítica.
O Melhor Longa, eleito pelo Júri Oficial da Competitiva Ibero-americana, receberá prêmio no valor de R$ 40 mil.
Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o Troféu Mucuripe será concedido aos vencedores nas seguintes categorias: Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica. Já na Mostra Olhar do Ceará, o júri oficial elegerá o Melhor Curta-metragem e Melhor Longa-metragem, que receberão o Troféu Mucuripe.
Além das mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Olhar do Ceará, o Cine Ceará conta com exibições especiais, mostras sociais, debates, homenagens, cursos, entre outras atividades.