10º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América anuncia a programação

O 10º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América – ECM+LAB anunciou a sua programação oficial de 2026. O evento de mercado que fortalece o intercâmbio e a articulação da indústria audiovisual ibero-americana, reunirá 26 projetos audiovisuais de 14 países, de 4 a 6 de setembro, como parte da programação do 30º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2026.

O ECM, realizado pela Associação Cultural Panvision, promove coproduções, desenvolvimento e financiamento de projetos, distribuição e aquisição de conteúdos. A programação reúne sessões de pitching, encontros de negócios, debates e networking, além de uma agenda especial do SEBRAE neste ano, incluindo um Encontro de Coprodução específico para projetos convidados.

Nesta edição, participam projetos de longas-metragens de ficção, documentais e híbridos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Guatemala, Panamá, Peru, Porto Rico, Portugal, Uruguai e Venezuela, somando mais de US$ 13 milhões em valores de produção. Entre os projetos, 12 deles participaram da etapa LAB, realizada entre junho e julho, e recebem o apoio de bolsas concedidas pelo Programa Ibermedia para a participação presencial no FAM.

Como players, estarão presentes as produtoras Maria Farinha Filmes, Lira Filmes, Plural Filmes, Filmes de Apartamento, Okna Produções, ByLaCe Films, FOX Entertainment, Marea, Linha de Produção, Vira-Lata e Veronica Perrotta; a agente de vendas Epic Pictures; as distribuidoras Descoloniza Filmes, Jalapão Filmes, Latido Films e Pupilo TV; os festivais e mercados ODS LAB, SANFIC, DiALAB, FIDBA – #LINK, SAPCINE e Miradas Medellín; e as film commissions Missões Film Commission, São Paulo State Film Commission e Santa Cruz Film Commission.

A programação inicia na sexta, dia 4, às 9h, com a Abertura Oficial, seguida do tradicional speed pitching ECM+LAB, uma breve apresentação dos projetos deste ano. Às 11 horas, a Mesa 1: Coprodução Internacional, será mediada por Priscila Andrade (Recam), com a participação de Daniel Tonacci, da Agência Nacional de Cinema (Ancine), e representantes do Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) e da Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU).

Durante o dia, acontecem pitchings de longa dos projetos e rodadas de negócios. Às 16h, o Conversas com…, encontros informais com players, será com a Fox Entertainment, uma das principais criadoras globais de conteúdo de mídia e televisão. Às 16h30, o encontro Objetiva SEBRAE lança o mais novo módulo de capacitação para o setor audiovisual, realizado em parceria com a Apro – Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais.

O segundo dia, sábado, 5, terá a Round Table SEBRAE, em que projetos audiovisuais convidados do SEBRAE, vindos das unidades da instituição de diversos estados, encontram-se conjuntamente com um player. Esses projetos também terão pitchings específicos. A Mesa 2 – Cinema Negro Latino-americano, às 11h, terá a presença de Tatiana Carvalho (APAN), Amanda Sarmiento (cineasta da Colômbia) e Sofia Ferreira (IECINE) com mediação de Emerson Dindo. Às 15h30, o Conversas com…, aborda o Projeto Paradiso. Às 16h30, segue a agenda do Objetiva SEBRAE. O dia finaliza com o Encontro de Coprodução+SEBRAE, às 17h.

No domingo, dia 6, continuam as rodadas de negócios e também a Round Table SEBRAE. A Mesa 3: Festivais e Mercados, às 11, com mediação de Tiago Santos, diretor-presidente da Panvision, reúne representante do Ventana Sur, Micaela Neiva (RIO2C) e Daniela Cardarello Baliño (Festival Punta del Este). Às 15h, o ECM abre o Espaço Ventana, para apresentar a edição 2026 do mercado Ventana Sur, em Montevidéu, que acontecerá entre 30 de novembro e 4 de dezembro. Às 15h30 o Conversas Com… é com a Produtora Maria Farinha Filmes. O ECM finaliza com a premiação aos melhores projetos às 17h.

A programação do ECM+LAB 2026 também inclui atividades formativas gratuitas no Hotel Castelmar, em Florianópolis, para o público externo ao evento. A Oficina de documentário expedicionário – E o que fazer agora?, no dia 5, às 10h será ministrada pelo russo Victor Virabov, diretor e documentarista formado pela VGIK, na Rússia, com filmagens em mais de 60 países e trabalhos premiados no cinema e na televisão. Ele vive no Brasil desde 2023.

A Oficina Fomento Federal para seu projeto audiovisual, no dia 6, às 10h, será com Patrízia Veloso, do Ministério da Cultura, com trajetória na Secretaria do Audiovisual (SAv) e atuação em políticas de fomento e incentivo à cultura, atualmente na área de admissibilidade e aprovação de projetos incentivados, especialmente os vinculados à Lei Rouanet. As inscrições para as oficinas serão abertas em breve.

O 10º ECM+LAB especial Ibero-América faz parte da programação do FAM 30 anos e conta com o apoio institucional APRO, BRAVI e Brazilian Content. O FAM 30 anos é um projeto cultural produzido através da Lei Rouanet. Tem o apoio do Programa Ibermedia e Projeto Paradiso. Patrocínio Sebrae e Itaú Unibanco. Realização Associação Cultural Panvision, Ministério da Cultura.