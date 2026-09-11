Chegam ao fim as filmagens da série “Delegacia de Homicídios”

As gravações de “Delegacia de Homicídios”, a primeira série policial brasileira do Disney+, chegaram ao fim no Rio de Janeiro. A produção criada por José Júnior e produzida pela AfroReggae Audiovisual, Formata e Non Stop é protagonizada por Marcello Melo Jr. e Vanessa Giacomo e conta no elenco com Danni Suzuki, Marcelo Serrado, Giovanna Ewbank e Otaviano Costa.

Promovido a delegado‑adjunto da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, Patrício (Marcello Melo Jr.) um ex-capitão da Polícia Militar, precisa provar seu valor a uma equipe que desaprova seus métodos. À medida que investiga os assassinatos, seus limites e modos de operar entram em choque com o sistema, colocando em jogo sua carreira e sua permanência no cargo.

Além dos protagonistas, o elenco de Delegacia de Homicídios traz Hugo Gross, Digão Ribeiro, Lorre Motta, Kênia Bárbara, Felipe Roque, Samuel Melo, Juliane Araújo, Patricya Travassos, Pedro Wagner, Ian Braga, Val Perré, Jonathan Azevedo, Kizi Vaz, Camilla Camargo e Osvaldo Mil.

A criação é de José Júnior, Lucas Villamarim é o responsável pela direção geral e Isabella Gabaglia pela direção.

“Delegacia de Homicídios” estreia no Disney+ em 2027.