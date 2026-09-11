“London” é vencedor do Queer Lion do Festival de Veneza

“London”, longa queer nacional escrito e dirigido por Victor Di Marco e Márcio Picoli (foto), venceu o prêmio Queer Lion da 83ª edição do Festival de Veneza.

Filmado em Porto Alegre pela Proa & Popa Produções e pela Balde de Tinta, o filme teve estreia na Semana da Crítica do Festival de Veneza.

Com uma realização atravessada por inúmeros desafios, como uma enchente catastrófica às vésperas das filmagens e materiais danificados, os diretores destacam que ter chegado ao festival é, sobretudo, uma conquista coletiva de quem acreditou no potencial da produção.

Na trama, o diretor e roteirista Victor Di Marco interpreta London, um jovem com deficiência que trabalha fazendo performances eróticas em uma casa de fetiches. No entanto, tudo muda quando descobre a origem e o destino de sua deficiência através de um exame médico. Com a decisão de guiar sua vida pelo diagnóstico ou pelos seus sonhos, o protagonista se vê diante de um mundo míope e distorcido enquanto reinventa forças para se libertar e descobrir quem realmente é.

“London” terá distribuição no Brasil da Retrato Filmes.