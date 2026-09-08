8º Festival Nicho abre inscrições para longas e curtas de autoria negra

Estão abertas as inscrições para as mostras competitivas do 8º Festival Nicho, que acontece de 20 a 28 de novembro, em São Paulo. Realizadores, produtoras e representantes legais podem inscrever gratuitamente seus filmes até 27 de setembro, por meio do formulário oficial disponível na página do Festival Nicho. Realizado pela Nicho54, o festival é dedicado ao cinema contemporâneo de autoria negra.

As inscrições estão abertas para três mostras competitivas: Coisa de Preto, destinada a longas-metragens com mais de 60 minutos; Os Cria, voltada a curtas de até 30 minutos; e Erês do Mundo, dedicada a curtas infantojuvenis, também com até 30 minutos. Ao todo, serão selecionados cinco longas para Coisa de Preto, cinco curtas para Os Cria e seis curtas para Erês do Mundo. Cada realizador ou produtora pode inscrever até duas obras, desde que destinadas a mostras diferentes.

Podem participar obras de ficção, documentário, animação, experimental, híbridas e outros formatos audiovisuais. Para serem elegíveis, os filmes devem ter sido finalizados a partir de 2024, não podem ter integrado edições anteriores do Festival Nicho e precisam permanecer inéditos no circuito comercial de salas de cinema no Brasil. Filmes já exibidos em outros festivais ou disponibilizados online também podem concorrer, desde que não tenham sido exibidos em televisão aberta ou plataformas de streaming no país.

A seleção segue a Política Curatorial da Nicho54. Entre os princípios que orientam essa curadoria estão a valorização de filmes com visão autoral própria, identidade estética consistente e narrativas singulares, além da busca por uma seleção que reflita diferentes regiões, experiências e perspectivas negras. Para a política atual, a direção cinematográfica é o principal critério utilizado para definir a autoria negra de uma obra.

A curadoria também busca aproximar filmes brasileiros de produções realizadas na África e em outros territórios da diáspora africana, criando conexões entre diferentes cinematografias e ampliando as possibilidades de circulação dessas obras. Outro eixo é a valorização da memória do cinema negro brasileiro, colocando produções contemporâneas em diálogo com essa trajetória. No Festival Nicho, os filmes inscritos serão avaliados por comitês curatoriais, com supervisão da curadora-chefe Bethania Maia.

O regulamento prevê prioritariamente produções brasileiras ou coproduções internacionais com produtora majoritária brasileira. A curadoria também poderá selecionar obras realizadas em outros países da diáspora africana que dialoguem com os princípios curatoriais da Nicho54.

Um ponto muito importante do regulamento é que não serão aceitas obras realizadas integralmente com ferramentas de Inteligência Artificial Generativa. Caso a tecnologia tenha sido utilizada em alguma etapa de criação, produção ou pós-produção, seu uso deverá ser informado no formulário de inscrição, com a indicação da etapa e da finalidade.

Os filmes selecionados serão anunciados a partir de 25 de outubro. As obras escolhidas para as três mostras competitivas concorrerão aos prêmios de Filme, Direção, Roteiro, Elenco e Fotografia, além do Prêmio do Público. Em Erês do Mundo, a avaliação das categorias de destaque será realizada por um Júri Mirim.

As sessões de Coisa de Preto e Os Cria acontecem no Centro Cultural São Paulo (CCSP), enquanto Erês do Mundo será exibida no Museu das Favelas. Cada obra selecionada poderá ter até duas sessões presenciais, gratuitas e abertas ao público.

Além das mostras competitivas, o 8º Festival Nicho contará com mostras paralelas, conversas, atividades de formação e mercado. A programação ocupa espaços como o CCSP, o Museu das Favelas e a Cinemateca Brasileira, com atividades abertas gratuitamente ao público e outras destinadas a profissionais credenciados.