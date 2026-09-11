Plano Conjunto abre inscrições gratuitas para 2ª edição com debates sobre cinema e acessibilidade

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Plano Conjunto, laboratório de cinema, educação e acessibilidade que começa no dia 17 de setembro, com uma programação gratuita de debates e masterclasses online. Entre setembro e novembro, o projeto promove três ciclos formativos e experiências sensoriais presenciais que propõem novas formas de pensar e experimentar o cinema a partir da acessibilidade. As inscrições para as atividades online do primeiro ciclo estão disponíveis em https://forms.gle/dh9Q4JK6FvnGgD2t6.

Idealizado pelo produtor cultural e pesquisador Túlio Rodrigues, o Plano Conjunto propõe pensar a acessibilidade como parte da própria experiência cinematográfica. A iniciativa surge da defesa de que o cinema acessível se constrói em conjunto, a partir do diálogo entre diferentes saberes, experiências e sujeitos.

A abertura dos ciclos de debate ocorre no dia 17 de setembro, às 19h, com a mesa-redonda “Cinema é a maior inclusão”. O encontro irá reunir iniciativas brasileiras vencedoras do Prêmio de Boas Práticas da Sociedade Civil do Mercosul em Acessibilidade Audiovisual. Entre as participações confirmadas estão projetos pioneiros como VerOuvindo (PE), Filmes que Voam (SC), PingPlay (SP), Assim Vivemos (RJ), Iguale (SP) e o Fluindo Libras (PR).

Nos dias 22 e 23 de setembro, estudantes da Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima, no Morro da Conceição, participarão de uma experiência que articula audiovisual acessível, tato, argila e criação artística.

No dia 22, às 14h, no Cinema da Fundação, o grupo participa da exibição de curtas acessíveis e de uma vivência com argila. No dia seguinte, a experiência continua na Oficina Francisco Brennand, em uma visita sensorial ao espaço. A proposta parte da exibição de filmes com recursos de acessibilidade e transforma elementos presentes nas narrativas em experiências táteis e criativas.

No dia 24 de setembro, também às 19h, o destaque é a masterclass do cineasta, roteirista e produtor carioca Daniel Gonçalves, criador de obras como os longas “Meu Nome é Daniel” e “Assexybilidade”. Na palestra “Cinema DEF e a busca por uma nova estética audiovisual”, Gonçalves irá abordar como sua própria vivência da deficiência atravessa seus processos criativos, propondo novos caminhos estéticos para além dos formatos convencionais.

As atividades presenciais são realizadas com grupos de pessoas com deficiência previamente articulados pelo projeto e não possuem inscrições abertas ao público. As inscrições para os próximos ciclos serão abertas conforme a proximidade do início de cada etapa. As datas serão divulgadas nos canais oficiais da iniciativa.