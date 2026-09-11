Irandhir Santos protagoniza novo filme de Erico Rassi

A RT Features iniciou as filmagens de “Morrer Feito Homem”, novo longa de Erico Rassi. No interior de Goiás dos anos 1990, ele vive um policial que vê sua autoridade desmoronar quando rumores sobre sua sexualidade colocam em xeque sua vida e sua profissão.

Misturando elementos de drama, policial e western, o filme explora tensões de uma sociedade machista e os limites entre violência e vulnerabilidade. A trama de “Morrer Feito Homem” se passa em um pequeno município no interior de Goiás e apresenta o policial Edvaldo (Irandhir), que é encarregado de investigar uma chacina em um bar. A investigação toma um rumo inesperado quando rumores sobre sua orientação sexual começam a circular, colocando sua autoridade em risco.

Aos poucos, a resolução do crime se torna secundária enquanto o protagonista vai sendo excluído da corporação e rejeitado pela comunidade. Neste contexto, ele decide reagir: busca vingança contra aqueles que o humilharam.

Além de Irandhir Santos, o elenco de “Morrer Feito Homem” conta com Rodrigo Garcia, Digão Ribeiro, Enio Cavalcante e Laura Lufesi. A produção está sendo gravada em Alvorada do Norte, município localizado a 456 km de Goiânia.