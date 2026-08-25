Fogueira Filmes e OCAC/UFES lançam primeira formação gratuita focada em produção executiva

Para além dos roteiros, equipes técnicas e elenco, existe um departamento que constrói pontes entre criação, estratégia, mercado, financiamento e realização: a produção executiva. Apesar de ser uma das grandes forças motoras de uma obra audiovisual, o setor ainda é visto como um espaço dedicado apenas a planilhas e ao financeiro.

É justamente na contramão desse pensamento que nasce a Imersão Faísca. Entendendo a produção executiva como parte ativa da criação de uma obra audiovisual, o projeto realizado pela Fogueira Filmes, em parceria com o OCAC/UFES, lança seu primeiro ciclo de formação em 2026. Marcando um momento de inovação no mercado audiovisual capixaba, a Imersão já possui outros 5 ciclos mapeados para os próximos anos.

Trazendo como foco os fundamentos da produção executiva, o ciclo “Produção Executiva: onde a realização começa – Estratégias que fazem o audiovisual acontecer” discute questões como: quem é dono do filme e os direitos envolvidos na obra; como uma produtora se sustenta dentro do ecossistema audiovisual; como realizar um desenho de audiência; funções de um executivo para além da planilha orçamentária; construção de parcerias e como fazer um bom pitch.

A formação acontece de agosto a novembro, é aberta ao público, conta com 5 masterclasses 100% gratuitas, online (com transmissão via zoom) e tradução em Libras em tempo real. Quem assume a mentoria da primeira aula, dia 26/08, às 19h, é a produtora e fundadora da Saraguina Filmes, Roberta Sauerbronn. Há quase 30 anos no mercado, Roberta acumula mais de 100 créditos, incluindo “A Distração”, “Serra Fina” e “Pelé” (Netflix). Carol Bassin (Bassin Advocacia Cultural), Fernanda de Capua, Aline Zambrini (Tomun) e Ibirá Machado (Descoloniza Filmes) também integram o quadro de mentores, que ainda terá mais um nome (a confirmar), desta vez, convidado pelo Projeto Paradiso.

Para participar, é necessário se inscrever em cada aula individualmente por meio dos formulários disponibilizados nos perfis da @fogueira_filmes e @ocac.ufes. O link de acesso às aulas será enviado por e-mail somente aos participantes inscritos. As inscrições para a aula 1 devem ser feitas no link https://sl1nk.com/cDl7mxi.

Através da parceria com a OCAC e UFES, a Imersão Faísca terá sua versão presencial, no Espírito Santo, levando a formação para dentro da universidade. A partir da primeira aula, o conteúdo da Imersão vai integrar a grade curricular do curso de Cinema e Audiovisual, da UFES, na disciplina Produção Executiva e Mercado Audiovisual, ministrada por Arthur Fiel (Coordenador do curso e do OCAC), com a participação de Julia Eugênia Guelli (fundadora da Fogueira Filmes) como convidada. Além das aulas, os alunos também participam de uma série de exercícios práticos relacionados ao tema proposto na imersão. Um deles é a apresentação de um pitch, com direito a prêmio. A dinâmica funciona da seguinte forma: após a Aula 2, os alunos devem elaborar e apresentar um pitch inédito para a banca avaliadora, composta por Arthur Fiel, Julia Eugenia Guelli e um membro (a) diretor (a) da UPEX. O Melhor Pitch ganha um voucher de R$ 500, disponibilizado pela CineForma, para aplicar em cursos da plataforma. Como forma de incentivo, todos os alunos inscritos nas aulas da Imersão (fora os alunos UFES), também ganham 25% de desconto nos cursos da plataforma.

A parceria com OCAC e UFES, além de inédita, é uma proposta inovadora para conectar a universidade à prática de mercado e ampliar o acesso à educação audiovisual em todo o Espírito Santo. Já a parceria com o Projeto Paradiso ganha uma dimensão especial na última aula: o mentor convidado chega por meio do Paradiso Multiplica, fortalecendo a aproximação da formação com profissionais e experiências do mercado nacional. Representando documentaristas e realizadores de curtas-metragens do Espírito Santo, a ABD-ES se soma à Imersão Faísca como apoiadora, contribuindo para o fomento do audiovisual local e a expansão da bagagem dos profissionais locais, aproximando-os de novos repertórios e possibilidades no mercado. Por fim, a TVE Espírito Santo assume o papel de mídia parceira, reforçando o compromisso da emissora com a expansão do audiovisual de forma gratuita e acessível para os capixabas.