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“O Rei da Internet”, de Fabricio Bittar, estreia nos EUA e Canadá

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“O Rei da Internet”, filme dirigido por Fabrício Bittar e protagonizado pelo ator João Guilherme, sobre o hacker adolescente Daniel Nascimento, será distribuído nos Estados Unidos e Canadá pela Magenta Light Studios, estúdio de Los Angeles fundado por Bob Yari, produtor de “Crash” e vencedor do Oscar de Melhor Filme. A aquisição acontece enquanto o longa disputa a vaga brasileira na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar.

Vale ressaltar que, baseado em fatos reais, “O Rei da Internet” conta a história de Daniel Nascimento, que antes dos 17 anos invadiu servidores no Brasil e no exterior, integrou uma organização criminosa que movimentava milhões de reais e se tornou alvo da primeira grande operação da Polícia Federal contra crimes virtuais no país. João Guilherme interpreta Daniel e Marcelo Serrado vive o mentor do hacker e chefe da quadrilha. O elenco tem ainda Emílio de Mello, Bia Seidl, Débora Ozório, Caio Horowicz, Kaik Pereira, Miguel Nader, Clarissa Müller, Adriano Garib e Eri Johnson.

Uma produção da Clube Filmes em coprodução com Telecine e Vitrine Filmes, o filme teve estreia mundial em competição no Miami Film Festival, passou pelo Bafici, em Buenos Aires, e chegou aos cinemas brasileiros em 14 de maio pela Manequim Filmes. Estreará também no Globoplay, no dia 28 de agosto.

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