Coprodução Brasil-Itália recebe dois prêmios da crítica especializada no Festival de Veneza

Foto: André Ristum, Cibele Amaral e Patrick de Jongh © Fiorenzo De Luca

O longa “Retorno a Buenos Aires”, coprodução Itália-Brasil dirigida por Marco Bechis, recebeu dois prêmios da crítica especializada italiana em Veneza: Melhor Filme e Melhor Ator para Adriano Giannini. Segundo o júri, “o filme é uma prova excelente de equilíbrio perfeito entre passado e presente, emoção e reflexão. Uma atuação excelente, que transmite o tormento da dúvida, o drama do confronto e o horror e a dor de uma tragédia coletiva e ao mesmo tempo pessoal.”

Parte da equipe brasileira acompanhou a sessão oficial no dia 11 de setembro, no Palazzo Del Cine, no Lido, no Festival de Veneza, onde o filme recebeu 14 minutos de aplausos. Os produtores Patrick de Jongh, Cibele Amaral e André Ristum e os atores Paula Cohen e Eduardo Hoy estiveram na coletiva, no tapete vermelho e na sessão oficial do longa-metragem representando o Brasil.

Produzido pela 34 Filmes, sediada em Brasília, com distribuição da Paris Filmes, o longa acompanha o médico italiano Mariano Guerra (Adriano Giannini), que após 33 anos é chamado para retornar ao tribunal argentino para depor no julgamento dos ex-militares que o sequestraram e o torturaram durante a ditadura militar. No filme, Paula Cohen interpreta a juíza Desideria Losada, enquanto Eduardo Hoy dá vida à versão jovem do protagonista Mariano Guerra.

Com três meses de pré-produção e quatro semanas de filmagens no Brasil, realizadas em Porto Alegre, e mais três semanas no norte da Itália, em Turim, o projeto também consolida a atuação internacional da produtora brasiliense 34 Filmes e a parceria com André Ristum, da Sombumbo, que já colaborou em diversos projetos anteriores, e com Cibele Amaral, da Neocórtex. O filme teve participação destacada de técnicos brasileiros, entre os quais a direção de arte de Eduardo Antunes, a produção de elenco de Alessandra Tosi, o figurino de Coca Serpa, a produção executiva de André Ristum e Patrick de Jongh e o line producer Beto Rodrigues. A coprodução entre Brasil e Itália reúne a 34 Filmes e as italianas Fandango, 39Films, Karta Film e Rai Cinema.

A história de “Retorno a Buenos Aires” dialoga diretamente com a trajetória do próprio diretor Marco Bechis, preso político durante a ditadura argentina, experiência que marca sua filmografia e confere ao longa um caráter testemunhal. O encerramento das filmagens coincidiu simbolicamente com os 50 anos do início da ditadura na Argentina, em março de 1976, reforçando a atualidade da reflexão proposta pelo filme sobre memória, justiça e sobrevivência.