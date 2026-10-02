Série “Caôs Urbanos” traz reflexões sobre a mobilidade urbana na capital do país

Ambientada em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal e Entorno, a série “Caôs Urbanos” estreia no próximo domingo, 4 de outubro, às 19h, no Canal Brasil, com retransmissão em horários alternativos. A obra traz reﬂexões sobre a mobilidade urbana, apresentando relações, dramas e afetos vividos por personagens ﬁccionais que se movimentam na capital do país.

Dividida em quatro episódios semanais de 40 minutos, o eixo narrativo de “Caôs Urbanos” parte de um acontecimento catártico e ocasional na vida de brasilienses e brasileiros: uma greve geral do transporte que paralisa os ﬂuxos da cidade. Entre o caos instalado e os ‘caôs’ inventados, a série explicita desejos, dilemas e afetos de personagens comuns, que se entrecruzam a partir da mobilidade urbana.

A trama parte de um assassinato cometido dentro de um ônibus e é sustentada pela jornada de três personagens centrais: Nonato, Giovanna e Rosa. A partir deles, entendemos como o transporte afeta diretamente o cotidiano da população – seja de ônibus, metrô, automóvel, motocicleta, bicicleta ou a pé. Intrigante e cheia de suspense, a série mostra disputas de poder e as tentativas de sobreviver e vencer navida enquanto a cidade está estrangulada pela greve.

A série é realizada pela produtora brasiliense Trotoar Audiovisual, com recursos do Fundo de Apoio Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). Do Plano Piloto a territórios distantes do centro político, as gravações percorreram diferentes regiões do DF, com cenas ﬁlmadas no Recanto das Emas, Taguatinga, Vicente Pires, Vila Planalto, Lago Sul, Lago Norte, Cidade do Automóvel e Arniqueiras. No entorno goiano, abrangeu os municípios de Valparaíso e Novo Gama.

Mais de 100 proﬁssionais de todo o DF compõem a equipe técnica e artística da série, com produção executiva de Camila Machado e Leonardo Feliciano e produção associada da Aicon. O roteiro é de Renata Diniz e Vítor Camargo de Melo e a direção de Cássio Oliveira. No elenco, estão Ricardo César, Beth Virgens, Roberta Rangel, Gleide Firmino, William Costa, Marquim do Tropa, Chloe Silva, João Campos, Wellington de Abreu, Amora Inocêncio, Bidô Galvão, Ada Luana, Sheila Campos e Miquéias Paz. O elenco de apoio soma mais de 30 artistas da cidade.