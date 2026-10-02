LINK doc.industry anuncia 44 projetos selecionados para sua terceira edição no Brasil

O #LINK doc.industry, encontro ibero-americano da indústria do cinema documentário e independente, anunciou 44 projetos selecionados para sua terceira edição no Brasil. O encontro acontece de 2 a 7 de outubro, no Rio de Janeiro, como parte da programação do Festival do Rio e do RioMarket.

Criado para impulsionar a produção de cinema documental da Argentina e da América Latina e ampliar sua conexão com o mercado regional e internacional, o evento reúne realizadores e produtores em uma programação com laboratórios, consultorias, encontros one-to-one, sessões de pitching, conferências, masterclasses e atividades de networking estratégico. O #LINK doc.industry acontece há 14 anos na Argentina.

Ao longo do encontro, os participantes terão contato com 23 profissionais nacionais e internacionais, entre mentores, programadores, agentes de vendas, cineastas e representantes do mercado audiovisual, em uma agenda voltada ao desenvolvimento de projetos e à criação de novas oportunidades de parceria e circulação.

Os selecionados estão distribuídos entre diferentes frentes de atuação do #LINK, de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada obra. No WIP:LAB (Work in Progress), longas-metragens em fase de finalização recebem acompanhamento por meio de projeções técnicas, consultorias criativas e encontros com programadores e agentes de vendas. Já para produções em desenvolvimento, o DOC:LAB oferece orientação em áreas como roteiro, produção, financiamento e estratégias de distribuição.

O LINKAD@S, por sua vez, concentra-se em trabalhos em estágio inicial, criando um ambiente de formação e acompanhamento para novas ideias. E entre as novidades desta edição está a estreia do MATCH:BRASIL, programa voltado a produtores e cineastas de diferentes países que buscam parceiros no Brasil, conectando projetos documentais a profissionais e empresas do mercado audiovisual brasileiro.

A equipe de tutores reúne profissionais com atuação em diferentes áreas da cadeia audiovisual e em mercados da América Latina e de outros territórios, entre eles Jana Wolff (European Film Market/Berlinale), Mónica Moya (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI), Arturo Pérez Navarro (Toronto Film Festival), Rafael Saar (cineasta), Raul Niño Zambrano (Sheffield DocFest), Ivette Liang (Nuevas Miradas, Cuba), Rafael Lacau (Instituto Tecnológico de Santo Domingo), Jesus Pimentel-Melo (Cine Qua Non Lab), Andrea Chignoli (Montadora), Carla Paredes (UNTREF Media), Helena Guerra (Projeto Marieta), Giovanni Pirelli (Projeto Marieta), Manuel García (Meridiano Cine), Sebastián Avilés (SANFIC Industria), Virginia Bogliolo (Ventana Sur – VS DOCS), Renato Vallone (cineasta), Sandra Kogut (cineasta), Gregorio Rodriguez (Casa Latina Films), Leonard Cortana (Eurodoc, Tisch School of the Arts), Rafael Sampaio (BrLab), Alissa Azambuja (Panvision), Eduardo Gasparian (Mistika), Tiago Santos (Associación Cultural Panvision).

Veja a lista dos selecionados abaixo:

WIP LAB

P versus NP

Direção: Ricardo Rodríguez (Colombia)

Como llama encendida en noche obscura

Direção: Carolina Arias Ortiz (Costa Rica)

Depois de Andreu

Direção: Magno Pinheiro (Brasil)

KID (foto)

Direção: Anna Lu Machado (Brasil)

Todo empieza aquí

Direção: Magdalena Schinca Damián (Uruguai)

Cartas a Pasolini

Direção: Miguel Zeballos (Argentina)

DOC LAB

Mudanzas

Direção: Bibiana Rojas Gómez (Colômbia)

El día que conocí mi sombra

Direção: Santiago Gomez Ramirez (Colômbia)

Primas

Direção: Bruno Gularte Barreto (Brasil)

Em nome do pai e do filho

Direção: Gabriel Freire (Brasil)

Un continente oscuro

Direção: Daniel Mateo Vallejo Gutiérrez (Colômbia)

A água é uma máquina do tempo

Direção: Aline Motta (Brasil)

99,99% los desaparecidos con vida

Direção: Marina Belaustegui Keller (Argentina)

Pasar la memoria por el cuerpo

Direção: Jazmín Luzzi (Argentina)

Troca

Direção: Igor Virabov (Brasil)

Quem está olhando agora?

Direção: Marcela Lordy (Brasil)

Contra la Marea

Direção: Debora de Sola Habsburg (Uruguai)

3 Câmeras Ilegais

Direção: Felipe Lovo (Brasil)

LINKAD@S

Entropía

Direção: Sergio Barón (Colômbia)

Para saber cómo es la soledad, la historia de Alcira Luengas

Direção: Rodrigo Francisco Alabart (Argentina)

Paraíso agora!

Direção: Henrique Schlickmann (Brasil)

Engenho de dentro

Direção: Mariana Kaufman (Brasil)

IUSTITIA

Direção: Gustavo SOLIS-MOYA (Costa Rica)

3 canciones

Direção: Olivia Opizo Korondi (Uruguai)

Proyecto Osvaldo Blanco

Direção: Mariana Sapriza Morán (Argentina)

Yo conoci un dia

Direção: Marcos Banina Ferrari (Uruguai)

¿Cuándo termina el asedio?

Direção: Cristian Pirovano (Argentina /Palestina)

MATCH:BRASIL

Rodrigo, o Menino e a Pista de Skate

Direção: Tatiana Cantalejo (Brasil)

Black pantera – vela que incendeia a casa grande,

Direção: Lucas Zacarias (Brasil)

Filme para um futuro esquecido

Direção: Pablo Francischelli (Brasil)

Muito mais que futebol

Direção: Patrick Zeiger (Brasil)

Arenales 1228

Direção: Sabrina Korn (Argentina)

Mulheres negras em rotas de liberdade

Direção: Urânia Munzanzu (Brasil)

Hoy vas a entrar en mi pasado

Direção: Juan José Gómez Hoyos (Argentina)

GRAÇA INFINITA

Direção: Alan Athayde (Brasil)

La zoca

Direção: John Agudelo (Colômbia)

Hija de tu madre

Direção: Ana Paula Compagnucci (Argentina)

El necio

Direção: Federico Suárez (Argentina)

Lo que sabe el acantilado

Direção: Juan Lucas da Rocha (Argentina)

Yandjis

Direção: Patrícia Pinheiro (Brasil)

Naturezas da música brasileira: mata atlântica

Direção: Rodrigo Guim (Brasil)

Los hijos del hielo – La búsqueda de Marisa de las Nieves

Direção: José Glusman (Argentina)

Jasmin

Direção: Gisela Angelica Gorbalan (Argentina)

El Tren y la Península

Prod: Erika Archaga (México)