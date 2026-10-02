#LINK doc.industry anuncia 44 projetos selecionados para sua terceira edição no Brasil
O #LINK doc.industry, encontro ibero-americano da indústria do cinema documentário e independente, anunciou 44 projetos selecionados para sua terceira edição no Brasil. O encontro acontece de 2 a 7 de outubro, no Rio de Janeiro, como parte da programação do Festival do Rio e do RioMarket.
Criado para impulsionar a produção de cinema documental da Argentina e da América Latina e ampliar sua conexão com o mercado regional e internacional, o evento reúne realizadores e produtores em uma programação com laboratórios, consultorias, encontros one-to-one, sessões de pitching, conferências, masterclasses e atividades de networking estratégico. O #LINK doc.industry acontece há 14 anos na Argentina.
Ao longo do encontro, os participantes terão contato com 23 profissionais nacionais e internacionais, entre mentores, programadores, agentes de vendas, cineastas e representantes do mercado audiovisual, em uma agenda voltada ao desenvolvimento de projetos e à criação de novas oportunidades de parceria e circulação.
Os selecionados estão distribuídos entre diferentes frentes de atuação do #LINK, de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada obra. No WIP:LAB (Work in Progress), longas-metragens em fase de finalização recebem acompanhamento por meio de projeções técnicas, consultorias criativas e encontros com programadores e agentes de vendas. Já para produções em desenvolvimento, o DOC:LAB oferece orientação em áreas como roteiro, produção, financiamento e estratégias de distribuição.
O LINKAD@S, por sua vez, concentra-se em trabalhos em estágio inicial, criando um ambiente de formação e acompanhamento para novas ideias. E entre as novidades desta edição está a estreia do MATCH:BRASIL, programa voltado a produtores e cineastas de diferentes países que buscam parceiros no Brasil, conectando projetos documentais a profissionais e empresas do mercado audiovisual brasileiro.
A equipe de tutores reúne profissionais com atuação em diferentes áreas da cadeia audiovisual e em mercados da América Latina e de outros territórios, entre eles Jana Wolff (European Film Market/Berlinale), Mónica Moya (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI), Arturo Pérez Navarro (Toronto Film Festival), Rafael Saar (cineasta), Raul Niño Zambrano (Sheffield DocFest), Ivette Liang (Nuevas Miradas, Cuba), Rafael Lacau (Instituto Tecnológico de Santo Domingo), Jesus Pimentel-Melo (Cine Qua Non Lab), Andrea Chignoli (Montadora), Carla Paredes (UNTREF Media), Helena Guerra (Projeto Marieta), Giovanni Pirelli (Projeto Marieta), Manuel García (Meridiano Cine), Sebastián Avilés (SANFIC Industria), Virginia Bogliolo (Ventana Sur – VS DOCS), Renato Vallone (cineasta), Sandra Kogut (cineasta), Gregorio Rodriguez (Casa Latina Films), Leonard Cortana (Eurodoc, Tisch School of the Arts), Rafael Sampaio (BrLab), Alissa Azambuja (Panvision), Eduardo Gasparian (Mistika), Tiago Santos (Associación Cultural Panvision).
Veja a lista dos selecionados abaixo:
WIP LAB
P versus NP
Direção: Ricardo Rodríguez (Colombia)
Como llama encendida en noche obscura
Direção: Carolina Arias Ortiz (Costa Rica)
Depois de Andreu
Direção: Magno Pinheiro (Brasil)
KID (foto)
Direção: Anna Lu Machado (Brasil)
Todo empieza aquí
Direção: Magdalena Schinca Damián (Uruguai)
Cartas a Pasolini
Direção: Miguel Zeballos (Argentina)
DOC LAB
Mudanzas
Direção: Bibiana Rojas Gómez (Colômbia)
El día que conocí mi sombra
Direção: Santiago Gomez Ramirez (Colômbia)
Primas
Direção: Bruno Gularte Barreto (Brasil)
Em nome do pai e do filho
Direção: Gabriel Freire (Brasil)
Un continente oscuro
Direção: Daniel Mateo Vallejo Gutiérrez (Colômbia)
A água é uma máquina do tempo
Direção: Aline Motta (Brasil)
99,99% los desaparecidos con vida
Direção: Marina Belaustegui Keller (Argentina)
Pasar la memoria por el cuerpo
Direção: Jazmín Luzzi (Argentina)
Troca
Direção: Igor Virabov (Brasil)
Quem está olhando agora?
Direção: Marcela Lordy (Brasil)
Contra la Marea
Direção: Debora de Sola Habsburg (Uruguai)
3 Câmeras Ilegais
Direção: Felipe Lovo (Brasil)
LINKAD@S
Entropía
Direção: Sergio Barón (Colômbia)
Para saber cómo es la soledad, la historia de Alcira Luengas
Direção: Rodrigo Francisco Alabart (Argentina)
Paraíso agora!
Direção: Henrique Schlickmann (Brasil)
Engenho de dentro
Direção: Mariana Kaufman (Brasil)
IUSTITIA
Direção: Gustavo SOLIS-MOYA (Costa Rica)
3 canciones
Direção: Olivia Opizo Korondi (Uruguai)
Proyecto Osvaldo Blanco
Direção: Mariana Sapriza Morán (Argentina)
Yo conoci un dia
Direção: Marcos Banina Ferrari (Uruguai)
¿Cuándo termina el asedio?
Direção: Cristian Pirovano (Argentina /Palestina)
MATCH:BRASIL
Rodrigo, o Menino e a Pista de Skate
Direção: Tatiana Cantalejo (Brasil)
Black pantera – vela que incendeia a casa grande,
Direção: Lucas Zacarias (Brasil)
Filme para um futuro esquecido
Direção: Pablo Francischelli (Brasil)
Muito mais que futebol
Direção: Patrick Zeiger (Brasil)
Arenales 1228
Direção: Sabrina Korn (Argentina)
Mulheres negras em rotas de liberdade
Direção: Urânia Munzanzu (Brasil)
Hoy vas a entrar en mi pasado
Direção: Juan José Gómez Hoyos (Argentina)
GRAÇA INFINITA
Direção: Alan Athayde (Brasil)
La zoca
Direção: John Agudelo (Colômbia)
Hija de tu madre
Direção: Ana Paula Compagnucci (Argentina)
El necio
Direção: Federico Suárez (Argentina)
Lo que sabe el acantilado
Direção: Juan Lucas da Rocha (Argentina)
Yandjis
Direção: Patrícia Pinheiro (Brasil)
Naturezas da música brasileira: mata atlântica
Direção: Rodrigo Guim (Brasil)
Los hijos del hielo – La búsqueda de Marisa de las Nieves
Direção: José Glusman (Argentina)
Jasmin
Direção: Gisela Angelica Gorbalan (Argentina)
El Tren y la Península
Prod: Erika Archaga (México)