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“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” conquista prêmio de Melhor Série de TV no Venice TV Awards

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“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, série original da HBO, conquistou o prêmio de Melhor Série de TV no Venice TV Awards, na última terça-feira (29/09). O reconhecimento reforça a projeção internacional da produção, que se destaca em uma das premiações dedicadas à indústria televisiva. Realizado duas semanas após o Festival Internacional de Cinema de Veneza, o evento celebra os principais trabalhos da televisão e do streaming, contemplando categorias como Melhor Série, Documentário, Cobertura Jornalística, Comédia e Reality.

Ambientada na década de 1980 e baseada em fatos reais, a trama acompanha a emocionante e corajosa trajetória de Fernando (Johnny Massaro), um jovem comissário de bordo que, diante da devastação da epidemia de Aids, da perda de amigos próximos e de seu próprio diagnóstico positivo para o HIV, decide arriscar a própria liberdade e sua carreira liderando um esquema de contrabando dos primeiros comprimidos de AZT para o Brasil.

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” já havia recebido reconhecimento como Melhor Série Brasileira de Drama para Streaming, no Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, e com exibições em festivais internacionais, como o Festival de Toronto, o Festival de Berlim e o Prêmio Luna de Valência de Melhor Série de TV, no Festival Internacional de Cinema de Valência – Cinema Jove.

A minissérie é uma coprodução da HBO com a Morena Filmes, com direção geral de Marcelo Gomes e dirigida por Carol Minêm. Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende assinam a produção. Os roteiros são de Leonardo Moreira e Patricia Corso. Por parte da Warner Bros. Discovery, o projeto conta com produção de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda. Além de Johnny Massaro, o elenco reúne Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer, Eli Ferreira, Kika Sena, Igor Fernandez, Hermila Guedes, entre outros.

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