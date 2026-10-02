Projeto de longa-metragem baiano participa de laboratório internacional na Espanha

Foto: Rogério Cathalá e Eva Freire

O projeto “Quinta dos Lázaros”, com direção e roteiro de Rogério Cathalá, corroteirzado por Eva Freire e produção executiva e criativa de Marília Cunha, foi selecionado para a 24ª edição do Curso de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais Ibero-Americanos (CDPAI), em Madri, na Espanha. O programa é considerado um dos principais espaços de formação e desenvolvimento da indústria cinematográfica ibero-americana.

A convocatória recebeu mais de 500 inscrições de toda a Ibero-América e selecionou 26 projetos provenientes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, México, Peru e Uruguai.

As atividades começaram no dia 28 de setembro e seguem até 6 de novembro. “Quinta dos Lázaros” marca a primeira experiência de Cathalá na direção de longa-metragem.

“Quinta dos Lázaros” é um filme que integra os gêneros terror, suspense, drama e romance. O longa vai contar a história da socorrista Samira, que passa a ser atormentada pelo sobrenatural, depois de reanimar um homem à beira da morte. Ao procurar ajuda espiritual, descobre que o homem salvo é um ex-torturador vivendo sob identidade roubada.