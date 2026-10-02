Fantastic:Brasil anuncia os 22 projetos selecionados para a sua primeira edição

O Fantastic:Brasil, nova plataforma de indústria dedicada ao cinema fantástico e de gênero, anunciou os projetos selecionados para a sua edição inaugural, que acontece de 2 a 7 de outubro, no Armazém de Utopías, na programação do Festival do Rio e RioMarket, que contará com a presença de Pablo Guisa (foto), uma das principais referências internacionais do cinema fantástico.

Fundador do Mórbido Film Fest, do México, e responsável pelo Fantastic Pavilion, do Marché du Film – Festival de Cannes, e pela Fantastic Embassy, no European Film Market da Berlinale, Pablo Guisa estará diretamente envolvido nas etapas da programação dedicada aos projetos selecionados.

Além de Pablo, participam também das atividades de mentoria, pitch e encontros Mario Durrieu (Fantastic:Brasil), Walter Tiepelmann (#LINK doc.industry), Mónica Moya (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias-FICCI), Sergio Carpi (Donna Features) e os cineastas Celina Torrealba, Anita Rocha da Silveira, Juliana Rojas, Yuri Costa e Jorge Polo, entre outros profissionais da indústria.

Entre os 158 projetos inscritos, foram selecionados 22 projetos para o Pitch Elevator, etapa em que as equipes apresentam seus trabalhos ao comitê de seleção, dentro das duas seções desta edição: WomanInFan Brasil e Monstra – Fantastic Queer Lab.

Na categoria WomanInFan Brasil foram selecionados os projetos: “O que Acontece Quando a Coisa Acaba”, de Gabriela Amaral Almeida; “O Bunker”, de Aline Fernanda Antunes Gutierres; “Em Busca do Pau Perdido”, de Maiara Líbano; “A Noiva do Diabo”, de Mavi Simão; “Phantasmas Anonymas”, de Giovanna Patané Giovanini; “Dias de Cão”, de Clarissa Appelt Baptista San Roman; “Unclaimed Copper”, de Guenia Reichmann Lemos; “Fotograma”, de Fernanda Pessoa de Barros; “O Índice”, de Gabriela Capello Barroso; e “Carniça”, de Renata Belo Pinheiro Pinto.

Já o Fantastic Queer Lab selecionou os projetos: “Chupacu”, de Antonia Baudouin Andrade; “Übel”, de Ivan Nascimento Ribeiro Júnior; “Madalena”, de Danilo de Oliveira Pessôa; “As Noites Sabem Como te Esperei”, de Bruny Derotzi; “Entranhas”, de Lucas Procópio Caetano; “Carne Nobre”, de Thiago Kistenmacker Rosa; “Pele Morta”, de Rafael Saar da Costa; “CAM.X”, de Everton Ferreira de Melo; “Eu Não Quero Lembrar”, de Ricardo José Sékula; “Tatuagem de Lama”, de Carolina Rodrigues Silva Souza; “Cordeiro”, de Hsu Chien Hsin; e “Gaúcho de Pijamas”, de Matheus Strelow Saraiva.

A programação do evento começa no sábado, 3 de outubro, no Sesc Copacabana (Sala Arena), onde cada equipe apresenta seu projeto e recebe uma devolutiva do comitê de seleção. No final, serão anunciados os que avançam para a segunda etapa, com até quatro projetos de cada seção.

Os projetos classificados seguem para a segunda etapa no domingo, 4 de outubro, no Sesc Tijuca, onde participam de uma mentoria com Pablo Guisa Koestinger. O processo termina na segunda-feira, 5 de outubro, às 18h, com o pitching final, onde será feita uma seleção direta. os projetos escolhidos irão participar do Fantastic Pavilion (Marché du Film, Cannes), da Fantastic Embassy (European Film Market, Berlinale) e da FICCI Industria, programa de indústria do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias.