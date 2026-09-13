“Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini, vence o Inffinito Brazilian Film Festival de Miami

Foto: Bella Campos e Bruno Bini © Demetrius Borges

O Inffinito Brazilian Film Festival encerrou sua 30ª edição histórica, em Miami, com a consagração dos longas e curtas em competição com o Troféu Lente de Cristal. O grande vencedor foi o filme “Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini, com quatro troféus: Melhor Filme (júri e público), Melhor Direção e Melhor Roteiro. Duda Santos ganhou o prêmio de Melhor Atriz, pelo ainda inédito no Brasil “Funk”, de Aly Muritiba, e Gero Camilo levou a Lente de Cristal de Melhor Ator por “Papagaios”, de Douglas Soares.

A cerimônia, realizada no Silverspot Cinema Downtown Miami, também celebrou a atriz e diretora Gloria Pires, homenageada desta edição. A realização do Inffinito Brazilian Film Festival é da produtora Inffinito, de Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli. Na mostra competitiva de longas-metragens, sete filmes tiveram sua estreia na Flórida, reforçando o papel do festival como vitrine internacional: “Sedução”, de Zelito Viana e Marcos Palmeira; “Velhos Bandidos”, de Cláudio Torres; “Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini; “A Conspiração Condor”, de André Sturm; “Papagaios”, de Douglas Soares; “Assalto à Brasileira”, de José Eduardo Belmonte; e “Funk”, de Aly Muritiba.

Confira os premiados:

Melhor Filme (Júri): Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini

Melhor Filme (Público): Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini

Melhor Direção: Bruno Bini, por Cinco Tipos de Medo

Melhor Roteiro: Bruno Bini, por Cinco Tipos de Medo

Melhor Atriz: Duda Santos, por Funk, de Aly Muritiba

Melhor Ator: Gero Camilo, por Papagaios, de Douglas Soares

Melhor Fotografia: Reynaldo Zangrandi, por Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira

Melhor Documentário (Público): Raízes do Sagrado Feminino, de Carla Camurati

Melhor Curta (Júri): Poeira, de Mateus Lana

Melhor Curta (Público): Poeira, de Mateus Lana

Melhor Curta Prêmio Canal Brasil: O Mapa em que Estão meus Pés, de Luciano Pedro Jr.

Compuseram o júri desta edição Luna Goldberg, curadora, escritora e educadora baseada em Miami; Léo Fuchs, produtor, ator, escritor e diretor; James Woolley, diretor executivo do Festival de Cinema de Miami; Guillermo Salcedo, executivo de mídia especializado em distribuição de televisão e streaming na América Latina hispânica; e Jose Jacho, líder executivo no FilmGate Miami.