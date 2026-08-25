Lab Aquilombasul abre inscrições para cineastas negros do Sul

A 3ª edição do Lab Aquilombasul, organizado pela produtora Filmes de Apartamento, está com inscrições abertas. Serão aceitos produções audiovisuais de séries e longa-metragens de ficção, documentário ou animação, em fase de desenvolvimento, apresentados por realizadores negros e negras com mais de 18 anos. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no Instagram da produtora @filmesdeapartamento. O prazo, que começou no dia 24 de agosto, se encerra em 4 de setembro.

Os inscritos participam de mentorias, palestras e rodadas de pitching. O objetivo é desenvolver e aprimorar projetos autorais para editais públicos e privados. Serão selecionados 15 projetos, cada um representado por uma dupla formada por roteirista/diretor(a) e produtor(a), totalizando 30 participantes. Pela primeira vez, o evento será inteiramente presencial. Os selecionados participarão de uma imersão de 4 dias, sobre conteúdos relacionados aos eixos de desenvolvimento, produção, políticas públicas e distribuição.

A partir de uma primeira edição em 2021, organizada à época pelo Coletivo Audioviual Olho Negro e na Grande Florianópolis, agora os idealizadores expandiram o escopo para englobar os três estados do Sul – Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.