Do celular à tela: cinema abre novas perspectivas para jovens do DEGASE

Por Steve Solot

Um telefone celular pode se transformar em câmera, estúdio e instrumento de expressão. É com essa proposta que o programa Fazendo Meu Primeiro Filme, iniciativa do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), com execução do Latin American Training Center (LATC), chega à sua terceira edição no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), agora na unidade da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Sob a orientação do professor Pedro Dannemann, os participantes mergulham na linguagem audiovisual e aprendem na prática a transformar ideias em curtas-metragens produzidos com seus próprios telefones celulares.

Durante seis semanas, os jovens, mais do que aprender técnicas de roteiro, filmagem e produção, descobrem no cinema um espaço para criar, contar histórias e desenvolver novas competências. Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não são divulgadas imagens que permitam identificar os adolescentes atendidos.

Vinculado à Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), o DEGASE executa medidas socioeducativas destinadas a adolescentes em conflito com a lei, promovendo sua reintegração por meio de ações educativas, culturais e de formação de cidadania. Nesse contexto, o curso desenvolvido e administrado pelo LATC oferece uma oportunidade de enxergar e narrar o mundo a partir de um novo olhar.

A nova edição do curso, iniciado em agosto, consolida uma parceria iniciada em 2025, quando o projeto entrou pela primeira vez no DEGASE, depois ampliada em 2026 com uma segunda edição na unidade de Belford Roxo.

O ponto culminante será a mostra dos curtas produzidos pelos participantes. Diante de familiares, convidados e autoridades, os jovens verão suas histórias ganharem a tela e receberão os certificados de conclusão.

“O impacto vai muito além da formação técnica. Quando um jovem percebe que é capaz de criar uma história e vê-la projetada numa tela, passa também a enxergar novas possibilidades para si mesmo. Estamos falando de voz, autoestima e futuro”, destaca Steve Solot, presidente do LATC.

Steve Solot é presidente do Latin American Training Center (LATC), membro do Conselho da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e coordenador do Comitê de Entretenimento e Turismo da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro. LATC e membro da Sociedade Internacional de Entretenimento de Impacto Social – SIE de Los Angeles.