Documentário sobre a Orquestra Jovem Tom Jobim será exibido no FilMuzik Arts Festival, na Itália

O longa-metragem documental brasileiro “Ensaiando o Brasil”, dirigido por Elisa Bracher e produzido por Ana Cláudia Streva, da Nós Filmes, foi selecionado para a programação internacional da 8ª edição do FilMuzik Arts Festival, na Itália. A sessão oficial será realizada em 5 de setembro, no Giardino di Palazzo Amaduri, em Gioiosa Ionica, na província de Reggio Calabria, durante o “A Day for Brazil”, programação especial dedicada a produções brasileiras. A diretora estará presente para uma conversa com o público após a exibição.

O filme acompanha os bastidores da Orquestra Jovem Tom Jobim, projeto de formação musical gerido pelo Santa Marcelina Cultura, e revela o encontro entre a música de concerto e a riqueza da música popular brasileira.

Idealizado e dirigido por Elisa Bracher, com codireção de Gustavo Ribeiro, o documentário acompanha a experiência dos jovens músicos que integram a orquestra, cujo acesso se dá por meio de um processo seletivo. Liderados pelos maestros Nelson Ayres e Tiago Costa, eles mergulham na música popular brasileira e são desafiados a transitar por diferentes gêneros, compositores, arranjos e sonoridades.

Um dos grandes diferenciais da Orquestra Jovem Tom Jobim é sua dedicação exclusiva à música brasileira. É a única orquestra que se dedica exclusivamente à música de seu próprio país, aproximando jovens músicos das diferentes linguagens e tradições que formam a música brasileira.

O filme também registra encontros com importantes nomes da música, como Guinga, Mônica Salmaso e Ricardo Hertz, que participam desse processo de troca entre diferentes gerações.

Vindos de diferentes trajetórias, muitos dos jovens músicos têm formação ligada ao universo da música erudita e são convidados a mergulhar em um repertório que exige novas formas de escuta, interpretação e criação. Mais do que aprender novas obras, eles descobrem outra maneira de fazer música: ouvindo o outro, dialogando e construindo coletivamente.