Documentário de Helio Goldsztejn resgata legado da pintora e escultora paulista Amelia Toledo

A vida e a obra de Amelia Toledo (1926-2017), uma das artistas mais inquietas e inovadoras da arte brasileira, ganham um novo olhar no documentário “Amelia Toledo – Lembrar de Não Esquecer”. Dirigido por Helio Goldsztejn (“Aqueles Dias”), o filme revela a trajetória de uma criadora que transformava a própria casa em ateliê, indo do desenho de joias à escultura e experimentando com materiais tão diversos quanto acrílico, chapas de metal, pedras e conchas.

Pintora, desenhista, escultora e educadora, Amelia Amorim Toledo nasceu na cidade de São Paulo. Ela construiu uma carreira marcada pela ousadia e pela abertura ao diálogo entre a arte e a vida. Como professora, deixou sua marca em instituições como o Mackenzie e a FAAP, além de ter integrado a equipe da recém-criada Universidade de Brasília, sob a reitoria de Darcy Ribeiro. O golpe militar de 1964 interrompeu sua trajetória no Brasil, levando-a a Portugal com a família, por um breve período.

Amelia tem uma trajetória singular. Foi aluna de Anita Malfatti, conviveu com intelectuais e artistas como Hélio Oiticica e Lygia Pape e Waldemar da Costa, além de ter trabalhado com o arquiteto Vilanova Artigas. Aos 83 anos, Amelia participou como convidada na 20ª Bienal Internacional de São Paulo (2010).

O documentário sobre a artista percorre suas múltiplas dimensões através de depoimentos de amigos, artistas e familiares, revelando como ela atravessou tempos, linguagens e fronteiras sem nunca perder a capacidade de se reinventar. O longa é, acima de tudo, um convite para revisitar a força criadora de uma artista que sempre fez da arte um território de liberdade e descoberta.

Apresentadas hoje em mostras que atraem multidões, as obras de Amelia convidam não apenas à contemplação, mas também ao tato e à interação, explorando múltiplos ângulos de visão e até as sombras projetadas no espaço.

A produção também traz imagens inéditas de Amelia, captadas pelo cineasta Rubens Crispim Jr. (“O Bixiga É Nosso!”), recentemente falecido em um acidente de avião.

O longa documental chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, em salas de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Com produção da B2 e Capture, o filme teve sua sua première mundial na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.