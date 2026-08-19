Primeiro longa-metragem de Lud Mônaco acaba de ser rodado em Portugal

“Augusta & Kátia”, filme de estreia com roteiro e direção de Lud Mônaco, encerra suas filmagens esta semana na região do Alentejo, em Portugal. Protagonizado por Bruna Linzmeyer e Joana Ribeiro, o longa-metragem é uma tragicomédia em formato road movie, que acompanha duas mulheres numa jornada inesperada marcada pela amizade, pelo absurdo e pela procura de liberdade. Uma coprodução Brasil/Portugal, das produtoras Cinemate com a Clariô Filmes e O Par, tem estreia prevista para final de 2027, com participação no circuito de festivais neste mesmo ano. O filme conta com o apoio do ICA, PIC e da RTP, em Portugal, e da ANCINE, BRDE/FSA, no Brasil, além do Ibermedia. A distribuição brasileira será feita pela Filmes do Estação, em Portugal, a distribuição será feita pela Cinemundo.

No elenco principal, Bruna Linzmeyer interpreta Augusta e a atriz portuguesa Joana Ribeiro interpreta Kátia. O elenco inclui ainda Rui Unas, Pedro Lacerda, Custódia Gallego, Natalina José, João Lagarto, António Melo, Maria Henrique, Mafalda Jara, entre outros.

Passado em Portugal, “Augusta & Kátia”, traz a história de duas melhores amigas: Augusta, uma imigrante brasileira desempregada que vive entre a pintura e jogos de azar, e Kátia, recepcionista numa agência funerária, obcecada pela ideia de se tornar alguém importante. Entre comédia, drama e road movie, o filme propõe uma história sobre duas mulheres que, no meio do caos, encontram uma forma inesperada de resistência. O longa parte de um acidente absurdo para construir uma viagem sobre amizade feminina, imigração, pertencimento, sobrevivência e liberdade.

Lud Mônaco, nascida em São Paulo e criada em Salvador, numa família com tradição em exibição cinematográfica no nordeste do Brasil, formou-se em cinema pela Escuela de Cine de Barcelona. Premiada com o MEO Award de Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema de Lisboa (LEFFEST) com “Para, Pero Sigue” (2014) e alumna da Berlinale Talents (2017), dirigiu filmes em Espanha, Canadá, Reino Unido, Turquia e França, com presença em festivais como BFI Flare, Sitges e Oberhausen.