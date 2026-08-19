Vencedor da Mostra de Tiradentes, “Anistia 79” chega aos cinemas

Vencedor dos prêmios de Melhor Filme da Mostra Olhos Livres e Prêmio do Júri Popular na Mostra de Cinema de Tiradentes, além do Prêmio de Apoio à Distribuição (Distribution Support Award) no FIDMarseille, “Anistia 79” parte de um conjunto de imagens registradas por exilados brasileiros, durante a Conferência Internacional pela Anistia, e esquecidas por quase cinco décadas. Recuperado pela diretora do filme, Anita Leandro, esse material estabelece um diálogo entre passado e presente ao registrar o reencontro de participantes da conferência com essas imagens históricas.

O documentário chega aos cinemas no dia 20 de agosto, mês em que a Lei da Anistia completa 47 anos, reacendendo um debate que permanece urgente sobre memória, justiça e democracia no Brasil contemporâneo.