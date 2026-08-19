Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo chega à sua 37ª edição com 260 filmes de 58 países

Foto: “Para os Oponentes”, de Federico Luis

A 37ª edição do Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo acontece entre os dias 20 e 30 de agosto, reunindo 260 filmes, sendo 127 nacionais e 133 estrangeiros, em uma programação gratuita que ocupa diferentes espaços culturais da capital paulista. A abertura oficial acontece em 19 de agosto, no CineSesc.

A programação, que integra a agenda oficial do município, se distribui por uma ampla rede de salas de cinema e espaços culturais de São Paulo, reunindo sessões na Cinemateca Brasileira, no CineSesc, nas salas do Circuito Spcine, no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Espaço Petrobras de Cinema, no Cinusp, no Cinusp Maria Antônia e no Cinema na Comunidade.

Com uma seleção ampla e diversa, o Kinoforum reúne obras que passaram por festivais como Cannes, Locarno e Sundance, estreias brasileiras e novos talentos do audiovisual contemporâneo. Em diálogo entre diferentes geografias, estéticas e modos de narrar, os 260 filmes desta edição compõem um mosaico que ganha força justamente na convivência entre perspectivas distintas, convidando o público a um espaço de descoberta, troca e respiro diante das urgências do presente.

O Kinoforum estrutura sua programação a partir de dois grandes eixos: os programas de linha e os programas especiais. Entre os programas de linha estão a Mostra Internacional, a Mostra Latino-Americana, a Mostra Infantojuvenil, a Mostra Limite (dedicada às experimentações da linguagem cinematográfica) e os Programas Brasileiros. Estes últimos reúnem não apenas os filmes da Mostra Brasil, mas também produções realizadas por estudantes universitários e participantes de iniciativas de formação audiovisual, como as Oficinas Kinoforum, e são apresentadas na seção Cinema em Curso. Pela primeira vez, a seção contará com um programa dedicado exclusivamente a filmes produzidos por estudantes do Ensino Médio, reforçando o compromisso do festival com a formação de novos realizadores.

A Mostra Internacional do 37º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo reúne 57 filmes de 38 países, oferecendo um panorama diverso da produção contemporânea de curtas-metragens. A edição deste ano também marca um recorde histórico de participação feminina: entre os 62 cineastas selecionados, 32 são mulheres, proporção significativamente superior à presença de realizadores masculinos entre os filmes inscritos.

A seleção reúne obras premiadas e exibidas nos principais festivais internacionais, como Cannes, Berlinale, Clermont-Ferrand, Sundance, Locarno e Palm Springs. Entre os destaques estão “Koki, Tchau”, de Quenton Miller, vencedor do Prêmio Cupra na Berlinale, que transforma a história da cacatua que acompanhou o Marechal Tito – comandante da Iugoslávia durante a Guerra Fria – em uma reflexão sobre memória e legado; “Boa Sorte a Todos”, de Cordell Barker, produzido pelo National Film Board do Canadá, no qual o consagrado animador canadense investiga, com humor e ironia, a relação da humanidade com as tecnologias que cria; e “The Blessing”, da dupla Caroline Poggi e Jonathan Vinel, que teve sua estreia mundial no Festival de Locarno.

A Mostra Latino-Americana apresenta um panorama da produção recente do continente, reunindo filmes de 12 países da América Latina. A seleção transita entre o político e o íntimo, lançando um olhar sensível sobre as memórias e as transformações da região. O principal destaque é “Para os Oponentes”, do argentino Federico Luis, vencedor da Palma de Ouro de Melhor Curta-Metragem no Festival de Cannes 2026. Coprodução entre México, Chile, França e Reino Unido, o filme acompanha um jovem boxeador dentro e fora do ringue, em uma narrativa que tensiona realidade e ficção. O diretor já é conhecido do público do Kinoforum, onde apresentou três curtas na edição de 2024.

A seleção reúne ainda obras premiadas em importantes festivais internacionais, como “Ensino Primário”, das cubanas Aria Sánchez e Marina Meira, vencedor do prêmio de Melhor Direção na competição Pardi di Domani, do Festival de Locarno, e “Um Aparelho para Detectar Fantasmas”, da Colômbia, que revisita, em tom alegórico, os fantasmas da juventude de Medellín. Também integra a programação “Todos os Nomes Começam com M”, da argentina Carla Scolari, premiado pelo júri e pelo público no Festival de Rosario por seu delicado retrato de reconciliação familiar e identidade.

A Mostra Brasil apresenta um conjunto de obras atravessadas por temas como as culturas periféricas, os povos indígenas, a diáspora amazônica, a luta pela terra, as dissidências de gênero e a potência da animação brasileira, compondo um retrato plural das transformações estéticas, sociais e políticas que marcam o cinema produzido hoje no país.

Entre os destaques estão produções que passaram por importantes festivais internacionais e curtas protagonizados por nomes de destaque do cinema e da televisão brasileira. “Trivakra”, de Angst Sofia, estreou na competição do Festival de Rotterdam, em 2026. “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli, teve estreia na Semana da Crítica do Festival de Cannes, em 2025, integrou a programação do Festival de Clermont-Ferrand, neste ano, e reúne Gilberto Gil e Camila Pitanga no elenco.

Entre os títulos brasileiros que contam com elencos de destaque estão “Pique-Pega”, de Mia Lima Rocha, com Malu Galli e Carol Duarte; “DIU”, de Camila Schincaglia, protagonizado por Bella Camero; “Brasa”, de Diane Maia, com Bárbara Colen; “Party Princess”, com Caco Ciocler; o inédito “Adrenalina”, de Pedro Goifman, que traz o saudoso Jean-Claude Bernardet no elenco; e “Barulho”, da diretora mineira Karen Suzano, estrelado por Carlos Francisco.

A edição de 2026 marca também a criação do Prêmio Zita Carvalhosa, uma homenagem à fundadora do Kinoforum e uma das principais referências na valorização do curta-metragem brasileiro. Destinado a obras brasileiras que estreiam no festival, o prêmio concederá R$20 mil ao filme selecionado, reconhecendo a excelência artística e reafirmando o compromisso do festival com o incentivo à produção nacional e ao surgimento de novos talentos. Nesta edição, 22 filmes nacionais farão sua estreia no festival.

Homenageando o clássico homônimo de Mário Peixoto, a Mostra Limite chega à sua oitava edição reunindo filmes brasileiros e estrangeiros. Mais do que um recorte de cinema experimental, a programação aproxima obras de diferentes origens que compartilham inquietações. Entre os destaques estão “Quando o Segundo Sol Chegar (Um Cometa nos teus Olhos)”, último curta da trilogia de pesquisa da artista visual Janaina Wagner sobre a Transamazônica; “Replikka”, de Heloisa Passos e Piratá Waurá, selecionado para a mostra competitiva do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara e exibido no Festival de Clermont-Ferrand por meio da comissão de seleção Kinoforum–Spcine; e “Merrimundi”, curta de animação e ficção científica musical que retrata uma utopia distorcida e surreal, dirigido pelo premiado cineasta chileno-americano Niles Atallah.

A Mostra Infantojuvenil reúne filmes brasileiros e internacionais voltados a diferentes faixas etárias, distribuídos em quatro programas. Os programas contemplam desde a primeira infância até o público adolescente. O Kids 1, indicado para crianças a partir de 2 anos, convida os pequenos a uma viagem lúdica e poética pelo universo do cinema. O Kids 2, recomendado para maiores de 6 anos, reúne produções de diversas regiões do Brasil, incluindo filmes realizados por crianças. Já o Kids 3, também voltado ao público a partir de 6 anos, apresenta histórias sobre amizade, coragem, descobertas e o direito de cada criança existir e sonhar. Encerrando a mostra, o programa Juvenil, para maiores de 10 anos, explora as paixões que atravessam essa fase da vida, como o esporte, a música e as relações de amizade.

Os Programas Especiais ampliam esse percurso ao reunir recortes temáticos e autorais que convidam o público a refletir sobre questões centrais do nosso tempo. Nesta edição, dois programas voltam os olhares para as Expressões da Masculinidade e suas manifestações, enquanto no programa Sol Eterno e Brando, a temática abordada é a do envelhecimento. Esses dois programas oferecem diferentes perspectivas sobre as transformações sociais, afetivas e políticas que atravessam a experiência contemporânea.

O programa também reúne uma seleção de destaques da edição de 2026 do BAFICI – Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, realizada em abril, com curadoria do programador Juan Manuel Domínguez; uma seleção organizada pelo festival basco Humor en Corto, que reúne curtas de comédia produzidos em diferentes regiões da Espanha; e um programa dedicado ao cineasta haitiano Samuel Suffren, apresentando sua trilogia que investiga identidade, migração e pertencimento. A seleção inclui ainda um panorama dedicado às Animadoras Portuguesas e, para os fãs do gênero, uma mostra de filmes fantásticos e de horror no tradicional programa Nocturnu.

A efeméride dos 25 anos das Oficinas Kinoforum também ganha destaque na programação. Referência na formação audiovisual no Brasil, o projeto celebra sua trajetória com dois programas especiais: o primeiro reúne uma exibição de curtas realizados por crianças e adolescentes durante as Oficinas Kinoforum; o segundo apresenta o longa-metragem “Sobre Olhares”, dirigido por Christian Saghaard e Zita Carvalhosa, fundadora do festival. A celebração inclui ainda o lançamento do novo site das Oficinas Kinoforum, que reúne e preserva a memória de um quarto de século dedicado à formação de novos realizadores.

Ainda entre os programas especiais, o Kinoforum inaugura os Diálogos Urbanos, uma nova seção dedicada a aproximar as cinematografias de curtas-metragens de diferentes cidades. Partindo da ideia de que o curta é um espaço privilegiado para observar, interpretar e reinventar a experiência urbana, o programa propõe encontros entre territórios marcados por histórias, estéticas e modos de vida singulares. Em sua primeira edição, Diálogos Urbanos coloca em conversa as produções de São Paulo e Recife, dois importantes polos criativos do cinema brasileiro, convidando o público a refletir sobre as formas como essas cidades moldam o imaginário de seus realizadores. A iniciativa se desdobra ainda em um debate promovido pela Conexão USP-Kinoforum, ampliando as discussões propostas pelos filmes. Entre os títulos, estão “Recife Frio”, de Kleber Mendonça Filho, e “Viver a Vida”, de Tata Amaral.

Curta & Mercado

Realizado desde 2012, o Curta & Mercado reúne uma programação dedicada à formação, ao desenvolvimento de projetos e à articulação do mercado audiovisual, promovendo encontros entre realizadores, produtores, curadores, pesquisadores, educadores, representantes do poder público e outros profissionais do setor. A iniciativa busca ampliar as possibilidades de circulação, financiamento e comercialização do curta-metragem, por meio de debates, painéis, mesas, masterclasses, pitchings e rodadas de conversa. Palestras como “Conteúdo Brasileiro no Exterior: o que Buscam os Curadores?” e “Licenciamento de Curtas: Mito ou Realidade?” fazem parte da programação.

A programação inclui ainda os Kinoforum Labs, laboratórios de desenvolvimento de projetos de curta e longa-metragem conduzidos por profissionais de destaque da indústria audiovisual. Enquanto parte das atividades é aberta ao público, outras são destinadas a participantes selecionados mediante inscrição prévia.

Os Encontros e Debates ampliam o diálogo entre realizadores, pesquisadores e público, promovendo conversas sobre temas que atravessam o cinema contemporâneo e os desafios do audiovisual. Já as Atividades Infantojuvenis oferecem uma programação voltada às crianças e aos jovens, aproximando novos públicos do universo do curta-metragem por meio de sessões e ações formativas.

Entre as ações tradicionais do festival, a Noite de Kino volta a reunir estudantes, coletivos e escolas de cinema em uma grande gincana audiovisual que celebra a criatividade e a realização coletiva. Ao longo de poucos dias, os participantes são desafiados a produzir curtas-metragens inéditos a partir de propostas lançadas pelo festival, estimulando a experimentação, o trabalho colaborativo e o surgimento de novos realizadores. Consolidada como um dos momentos mais aguardados do Kinoforum, a iniciativa reforça o compromisso do festival com a formação e o fomento ao cinema produzido pelas novas gerações.

Todas as sessões do festival terão legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE), ampliando o acesso de pessoas com deficiência auditiva às mostras e reforçando o compromisso do festival com uma experiência cinematográfica mais inclusiva e acessível.

O 37º Kinoforum também acontece no ambiente digital, ampliando o alcance de sua programação para espectadores de diferentes regiões do país. Parte da seleção poderá ser assistida gratuitamente nas plataformas Spcine Play, Porta Curtas, Itaú Cultural Play e Sesc Digital, fortalecendo o compromisso do festival com a difusão do curta-metragem brasileiro e internacional e com a ampliação do acesso ao cinema.

O 37º Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo é uma realização da Associação Cultural Kinoforum, sob a direção de Vânia Silva e Marcio Miranda Perez, em parceria com a Cinemateca Brasileira, Museu da Imagem e do Som e o Sesc São Paulo. O festival conta com o patrocínio do Itaú Unibanco, da Spcine e da Prefeitura de São Paulo, e é realizado com apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.