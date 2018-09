© Rogerio von Krüger

Na última semana, o canal Space e a produtora Elixir Entretenimento iniciaram, no Rio de Janeiro, as filmagens de uma nova produção nacional que contará com formato multiplataforma. “Um Dia Qualquer” será lançado em forma de longa-metragem, em uma série para a televisão com cinco episódios e estará também disponível nas plataformas digitais do canal Space com conteúdo inédito.

A produção mostrará que um dia qualquer no subúrbio carioca está longe de ser algo ordinário. Por trás deste cotidiano, reside uma violência capaz de condicionar gerações. Ainda mais em um bairro marcado pela guerra diária entre a polícia e os poderes paralelos. Em “Um Dia Qualquer”, veremos um ex-policial que acredita ser dono do bairro. Uma mãe que chora o sumiço de seu filho. A justiça com as próprias mãos. Uma jornada que começa dez anos antes. A série contempla a delicada questão da violência das zonas em situação de conflito, se afastando da mera reprodução estéril, e mergulhando para dentro dos dramas familiares.

A história terá um retrospecto de 10 anos e veremos o tráfico de Seu Chapa perder espaço para Quirino, um correto Policial Civil que passa a adequar suas convicções às novas dimensões: os fins, agora, justificam os meios. Em meio a essa disputa no subúrbio, está Penha, uma mulher religiosa, viúva de Seu Chapa e que enxerga em seus filhos a sua maior chance de redenção e vida. Em cada um dos cinco episódios, a série apresentará as 24 horas da vida de cada núcleo familiar no último dia de carnaval. Em histórias de vidas complexas em que estão inseridas em uma realidade que tudo está por um fio, sob o domínio do poder paralelo.

O elenco conta com nomes como Augusto Madeira, Mariana Nunes, Vinicius de Oliveira, Jeff Brasil, André Ramiro, Juan Paiva, Eli Ferreira, Willen Reis, Samuel Melo, Tainá Medina, Adriano Garib, Antônio Saboia, Phillip Lavra e Pablo Barros. Com direção de Pedro von Krüger e produção de Denis Feijão, “Um Dia Qualquer” terá distribuição da Pipa Produções. A série terá cinco episódios e junto com o filme tem previsão de estreia para 2019.