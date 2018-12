© Desirée do Valle

Terminaram neste mês as filmagens de A Suspeita, filme dirigido por Pedro Peregrino e estrelado por Gloria Pires, que também assina a produção. O longa conta também com Charles Fricks (“Quase Memória”) que interpreta Avelar. Com roteiro de Thiago Dottori (“Turma da Mônica – Laços”, “Vips”) e argumento de Luiz Eduardo Soares, trata-se de uma produção da Formata, em coprodução com Primeiro Segundo. A Imagem Filmes é responsável pela distribuição.

O longa conta a história de Lúcia (Gloria Pires), uma comissária exemplar da Polícia Civil do Rio de Janeiro que, em meio a uma investigação sobre um grande traficante do país, encontra indícios de que alguns de seus colegas policiais podem estar envolvidos em um esquema de corrupção. A comissária tem mal de Alzheimer, o que torna seu trabalho e sua vida muito mais desafiadores.

O elenco conta ainda Gustavo Machado (“Chacrinha: O Velho Guerreiro”, “Elis”), Bukassa Kabengele (“Os Dias Eram Assim”), Daniel Bouzas, Júlia Gorman, Joelson Medeiros, Kizi Vaz, Paulo Vespúcio, Genézio de Barros e Alexandre Rosa Moreno.