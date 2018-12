Após participar da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e do Festival do Rio, “Intimidade entre Estranhos” finalmente chega às telonas em sessões regulares. Com canções originais de Frejat e Leoni, o filme narra um complicado triângulo amoroso, vivido por Rafaela Mandelli, Milhem Cortaz e Gabriel Contente. A direção é assinada por José Alvarenga Jr., que sempre quis fazer um filme com ritmo de gravação intenso e elenco afinado na improvisação. O resultado pode ser conferido nos cinemas a partir de 13 de dezembro.

Na trama, Maria (Rafaela Mandelli) volta para o Rio de Janeiro para acompanhar o marido Pedro (Milhem Cortaz), que conseguiu sua grande chance como ator. Sua rotina no novo prédio muda quando conhece o rabugento vizinho do andar de cima, Horácio (Gabriel Contente), bem mais novo do que ela. Solitários, os dois desenvolvem uma improvável amizade embalada pela música.

No elenco, estão também José Dumont, Giovanna Lancellotti e Jayme Periard. Com roteiro de José Alvarenga Jr. e Matheus Souza, o longa tem produção da Migdal Filmes, distribuição da Galeria Distribuidora e coprodução do Canal Brasil e da Globo Filmes.