© Beto Staino

O cinema goiano foi o grande vencedor da premiação da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A cerimônia de encerramento, na noite de sábado (26 de janeiro), no Cine-Tenda, consagrou os longas-metragens “Vermelha”, de Getúlio Ribeiro, escolhido como melhor da Mostra Aurora pelo Júri da Crítica e ganhador do Troféu Barroco e de prêmios de parceiros do evento; e “Parque Oeste”, de Fabiana Assis, que levou o Troféu Carlos Reichenbach, dado pelo Júri Jovem ao melhor título da Mostra Olhos Livres.

“Vermelha” foi realizado pela produtora Dafuq Films, fundada por jovens formados no curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Ao receber o Troféu Barroco no palco do Cine-Tenda, Getúlio Ribeiro estava com sua equipe de produção e personagens do filme – pai, mãe, irmã e um amigo da família.

Já “Parque Oeste” resgata imagens de um ataque da Polícia Militar de Goiânia, em 2005, para destruir uma ocupação urbana.

O Prêmio Helena Ignez 2019, oferecido pelo Júri da Crítica a um destaque feminino em qualquer função nos filmes da Aurora e Foco, foi para a montadora Cristina Amaral, pelo trabalho realizado em “Um Filme de Verão”, de Jô Serfaty.

Pela Mostra Foco, o Júri da Crítica escolheu o curta-metragem “Caetana”, produção da Paraíba com direção de Caio Bernardo.

O Prêmio Canal Brasil de Curtas, que oferece R$ 15 mil a um curta também da Foco, foi para “Negrum3” (SP), de Diego Paulino. Este mesmo filme levou prêmio na categoria de Júri Popular.

Em longa-metragem, o Júri Popular escolheu a produção carioca “Meu Nome é Daniel”, de Daniel Gonçalves.

Confira abaixo os premiados da 22ª Mostra Tiradentes:

- Melhor longa-metragem Júri Popular: Meu Nome é Daniel (RJ), de Daniel Gonçalves.

Troféu Barroco;

Da Mistika: R$ 20 mil em serviços de finalização

- Melhor curta-metragem Júri Popular: Negrum3 (SP), de Diego Paulino.

Troféu Barroco;

Da Ciario: R$ 5 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Naymar;

Do CTav: 20 horas de mixagem e empréstimo de câmera por duas semanas;

Da Mistika: R$ 6 mil em serviços de finalização

- Melhor curta-metragem pelo Júri da Crítica, Mostra Foco: Caetana (PB), de Caio Bernardo.

Troféu Barroco;

Da Ciario: R$ 5 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Naymar;

Do CTav: 20 horas de mixagem e empréstimo de câmera por duas semanas;

Da DOT Cine: duas diárias de correção de cor e máster DCP para curta de até 20 minutos;

Da ETC Filmes: Serviço completo de acessibilidade – legenda descritiva, audiodescrição e Libras para um longa de até 20 minutos.

- Melhor longa-metragem pelo Júri Jovem, da Mostra Olhos Livres, Prêmio Carlos Reichenbach: Parque Oeste (GO), de Fabiana Assis.

Troféu Barroco;

Da Ciario: R$ 10 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Naymar;

Da Cinecolor: 40 horas de mixagem;

Da Dotcine: máster DCP para longa de até 120 minutos

- Melhor longa-metragem da Mostra Aurora, pelo Júri da Crítica: Vermelha (GO), de Getúlio Ribeiro.

Troféu Barroco;

Da Ciario: R$ 10 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Naymar;

Da Cinecolor: 40 horas de mixagem;

Da ETC Filmes: Serviço completo de acessibilidade – legenda descritiva, audiodescrição e Libras para um longa de até 100 minutos

Da Dotcine: máster DCP para longa de até 120 minutos

- Prêmio Canal Brasil de Curtas: Negrum3 (SP), de Diego Paulino.