Guaxuma

A Distribuidora Arteplex Filmes vai exibir três curtas-metragens da diretora alagoana Nara Normande, em um único programa, no circuito Itaú Cinemas. A proposta é abrir espaço permanente ao curta, reconhecendo a importância que este formato tem para o cinema brasileiro.

Guaxuma, teve sua estreia internacional em Annecy, em 2018, foi premiado no Anima Mundi e no Festival de Gramado; no Festival de Brasília, recebeu o prêmio de Melhor Direção e no Festival de Curtas de São Paulo, o Prêmio do Público. Também foi escolhido Melhor Filme Narrativo no Festival de Animação de Ottawa e, no Festival de Hamptons (Oscar qualifying), ganhou o prêmio de melhor curta documentário. O filme também foi selecionado parao Festival de Documentários de Amsterdã (IDFA) e para o Festival de Toronto, ambos de 2018.

O filme foi realizado com três técnicas de animação: animação em areia 2D, escultura em areia e stop motion de bonecos. Guaxuma é fruto de encontros entre o Brasil e a Europa, de animadoras e animadores com um ponto em comum: a paixão e a dedicação à profissão.

O segundo curta que Nara Normande codirigiu com Tião, Sem Coração, é uma ficção vencedora do prêmio Illy de Melhor Curta-Metragem na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2014 e do prêmio Coral de Melhor curta de ficção no Festival de Havana. Também foi premiado pelo público em Bilbao/Espanha e em Dresden/Alemanha. No Brasil, recebeu os prêmios principais nos Festivais de Brasília, Internacional de Curtas, Goiânia, Curta Cinema/Rio, Diálogo/ PoA, além de selecionado para Clermont Ferrand (France), Rotterdam (Holland) e New Directors/New Films (USA).

Já Dia Estrelado, o primeiro curta de animação dirigido por Nara, foi premiado em diversos festivais brasileiros como o Janela Internacional de Recife, o Cine Ceará (prêmio Abraccine), o Festival Internacional de Curtas, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA, além de ter sido selecionado para o Festival de Havana e o de Bogotá.

Para comemorar o aniversário de São Paulo, o programa Guaxuma e Outras Histórias terá exibição gratuita no Cinearte Petrobras, no dia 25, sexta-feira, às 11h30.

Com 60 min, o programa Guaxuma e Outras Histórias será exibido diariamente, a partir de 7 de fevereiro, em seis cinemas, as unidades São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Salvador do Espaço Itaú de Cinema.