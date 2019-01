Em um cenário no qual as produções latino-americanas vêm ganhando cada vez mais destaque e espaço no mercado internacional, nove produtoras brasileiras estarão no NATPE Miami Marketplace & Conference 2019, um dos principais mercados de conteúdo para televisão, que será realizado de 22 a 24 de janeiro, em Miami, na Flórida (EUA). A delegação brasileira é comandada pelo Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

O evento é uma janela de oportunidades para produtoras interessadas em conhecer e realizar negócios com parceiros latino, hispânico e norte-americanos. Também é ideal para apresentar projetos e buscar capacitação sobre as últimas tendências de mercado, televisão e conteúdo. Além da área de mercado, o NATPE tem uma programação diversificada e abordará temas como plataformas e OTT, desenvolvimento, negócios, marcas e anunciantes, entre outros.

Um dos destaques brasileiros desta edição é a participação de Juliana Algañaraz, da Endemol Shine Brazil, no painel “LatAm Summit Part 4 – The Executive POV”, que tratará das produções latino-americanas, com temas como qualidade e aumento de público crescentes. Outra produtora que marca presença no NATPE é a Medialand, que em janeiro estará pela quarta vez no evento. E três produtoras brasileiras participarão pela primeira vez do evento: a Glaz Entretenimento, a Super8Prod e a Story Productions.

O Brazilian Content tem um estande no evento, que oferece todo o apoio a produtores na área de divulgação, negócios e informações.

Além das produtoras já citadas, completam a lista das brasileiras que participarão do NATPE: Formata, Movioca Content House, Sato Company e Teleimage (totalizando nove empresas e 12 representantes).