A Spcine Play lança, nesta quinta (17), uma seleção de filmes do cineasta, ator e roteirista José Mojica Marins. Considerado um mestre do terror nacional, Mojica produz desde a década de 50, tendo sido uma das influências do movimento Cinema Marginal.

Nos anos 1960, criou Zé do Caixão, coveiro sádico inspirado por um pesadelo do cineasta em que um homem de preto o levava para a cova. Além de protagonizar as principais obras da carreira de Mojica, o personagem apresentou programas de TV nas décadas seguintes, tornando-se um ícone pop tupiniquim.

Na seleção de 10 longas-metragens disponibilizados pela Spcine Play, estão os clássicos “O Despertar da Besta – Ritual dos Sádicos” (1969), “Esta Noite Encarnarei no teu Cadáver” (1966) e “À Meia-Noite Levarei sua Alma” (1964), títulos presentes no ranking de “100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos”, feito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

A seleção também inclui obras menos conhecidas do cineasta, como o documentário autobiográfico “Demônios e Maravilhas”, sobre os dramas familiares e a censura sofrida durante a Ditadura Militar, e “A Sina do Aventureiro”, longa de estreia de Mojica, calcado na estética do faroeste.

Os filmes ficam disponíveis no site www.spcineplay.com.br, pelo valor de R$ 3,99.