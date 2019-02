Desafiando família, preconceitos, a própria época em que começou a carreira e até o universo de um gênero musical, Inezita Barroso venceu várias batalhas ao longo da vida. Sempre carregou a bandeira da preservação da música de raiz e abriu caminho para que outras mulheres também pudessem cantar e tocar viola. Se hoje a presença feminina é cada vez maior na música caipira, muito deste mérito se deve a ela.

Foram mais de 60 anos de carreira, quase 35 deles à frente do Viola, Minha Viola, um programa que se tornou um espaço único de defesa da música caipira. Como apresentadora, Inezita comprou várias brigas por admitir apenas a presença de artistas que procuravam manter a tradição do gênero que abraçou, não admitindo a presença de baterias e teclados no palco do programa, por exemplo.

Mas, apesar dessa ser a face mais conhecida de Inezita, ela também foi atriz de cinema (chegando a ganhar o Prêmio Saci de melhor atriz de 1955, dirigida por Alberto Cavalcanti), pesquisadora, folclorista, radialista, professora universitária e, claro, cantora. Mas não só de música caipira. Para Paulo Vanzolini, ela era a melhor cantora de samba do país.

O documentário Inezita traz participações de Ruth de Souza (atriz), Mary e Marilene Galvão (cantoras), Renato Teixeira (cantor e compositor), Ary Toledo (humorista), Daniel (cantor), Nicete Bruno (atriz), Eva Wilma (atriz), José Hamilton Ribeiro (jornalista e pesquisador), Paulo Freire (violeiro), Zuza Homem de Mello (crítico musical), Rodrigo Faour (pesquisador musical), Wandi Doratiotto (músico), Marta Barroso (filha de Inezita), Paula, Cristina e Fernanda (netas de Inezita), Juliana Andrade (cantora e violeira), Bruna Viola (violeira), Pelão (produtor musical), Joãozinho (músico), Roberta Miranda (cantora), Adriana Sanchez (sanfoneira) e Bosco Fonseca (músico).

Realizado pela equipe da TV Cultura, Inezita é dirigido por Helio Goldsztejn, com roteiro de Fabio Brandi Torres. O documentário tem lançamento previsto para 28 de fevereiro.