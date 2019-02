© Edu Piotroski

O segundo-longa metragem da Pátio Vazio, “Despedida”, iniciou as filmagens na última semana em Pelotas. A produção gravará no município até 9 de março, seguindo para o estúdio do Tecna PUCRS, em Viamão, onde encerra as gravações no dia 16. O projeto é vencedor de edital de Longa-metragem de baixo orçamento infantil, promovido pela Secretaria do Audiovisual/Ministério da Cultura através do Fundo Setorial do Audiovisual.

Com roteiro e direção de Luciana Mazeto e Vinicius Lopes, “Despedida” conta a história de Ana (Anaís Grala Wegner), uma menina de 11 anos, e sua mãe (Patricia Soso), que retornam depois de muitos anos ao interior do Rio Grande do Sul para o enterro da avó Alma (Ida Celina). Intrigada com os comentários sobre a fama de bruxa da avó, Ana procura pelo fantasma de Alma na floresta, onde encontra seres estranhos e misteriosos, que lembram o carnaval brasileiro.

Escrito para o público infanto-juvenil, “Despedida” traz um universo fantástico para as telas, incluindo cenas com efeitos especiais digitais e práticos, como o encontro da menina com os seres encantados na floresta.

A Produção Executiva do filme é de Jaqueline Beltrame e Eduardo Piotroski, Direção de Fotografia, de Lívia Pasqual, Direção de Arte, de Gabriela Burck, e Direção de Produção, de Leandro Engelke. Além de Anaís e Ida, integram o elenco principal Sandra Dani e Marielly da Cruz.

O filme também contou com o apoio do Edital PRODAV 04, para desenvolvimento de projetos de longa-metragem, do Fundo Setorial do Audiovisual. Em 2017, ainda em desenvolvimento, “Despedida” recebeu o prêmio de Menção Honrosa no CineMundi – International Coproduction Marketing em Belo Horizonte.